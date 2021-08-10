إيطاليا تعلن 4.200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن حصيلة الإصابات بـ كورونا فى البلاد بلغت 4.4 مليون حالة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 128 ألفًا و242 حالة.

وتعد إيطاليا ثانى البلدان على مستوى أوروبا تسجيلا للوفيات بالفيروس التاجى، كما تأتى فى المركز الثامن على مستوى العالم.