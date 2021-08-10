جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن حصيلة الإصابات بـ كورونا فى البلاد بلغت 4.4 مليون حالة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 128 ألفًا و242 حالة.
وتعد إيطاليا ثانى البلدان على مستوى أوروبا تسجيلا للوفيات بالفيروس التاجى، كما تأتى فى المركز الثامن على مستوى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تعلن 4.200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.