4 قتلى بعد أن حاصرتهم نيران الغابات في الجزائر

أسفرت حرائق الغابات التي اندلعت الاثنين بمناطق عدة في الجزائر عن مصرع أربعة أشخاص في ولاية تيزي وزو بعد أن حاصرتهم النيران في قراهم الجبلية، بحسب ما أعلن مسؤول محلي للتلفزيون الحكومي.

وذكر محافظ الغابات بولاية تيزي وزو يوسف ولد محمد للتلفزيون "سجلنا أربع وفيات وجريح أصيب بحروق بليغة إضافة الى تضرر العديد من البيوت".

وتابع "هذه الحرائق بفعل فاعل اختير لها يوم حار وأماكن معينة".

وأعلنت الحماية المدنية في بيان مساء الاثنين أنها تعمل على إخماد 31 حريقا منها عشرة حرائق في تيزي وزو في شرق العاصمة الجزائرية المعروفة بقراها الجبلية وغاباتها الشاسعة.

وأضاف البيان أن حرائق اندلعت أيضا في غابات 13 ولاية أخرى أهمها في جيجل والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها في شرق البلاد.

ونشر سكان في تيزي وزو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحرائق وهي تقترب من بيوتهم بعدما التهمت مساحات كبيرة من حقول الزيتون المجاورة.

وكات نشرة خاصة للأحوال الجوية حذرت من موجة حر شديد ودرجات حرارة تفوق الـ40 في شمال البلاد حيث اندلعت الحرائق.

وشهد شرق الجزائر حرائق كبيرة التهمت عشرات الهكتارات خاصة في منطقة الأوراس، كما قضت النيران على مساحات كبيرة من غابات الأرز في محمية الشريعة على بعد 60 كلم غرب العاصمة.

وتضم الجزائر وهي أكبر دولة إفريقية 4,1 ملايين هكتار من الغابات فقط مع نسبة إعادة تشجير متدنية بلغت 1,76%.

وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، وقد أتت النيران عام 2020 على حوالى 44 ألف هكتار.