اليونان: توقيف أكثر من 10 أشخاص بتهمة إضرام النار فى الغابات

جدة - نرمين السيد - وجرت عمليات التوقيف فى جزيرة كورفو غربى اليونان وفى مدينة لاريسا بوسط البلاد وفى بيرايوس والعاصمة أثينا ومدينة كالاماتا بجنوب اليونان، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
ويشار إلى أن الأشخاص الموقوفين يتهمون بإضرام النار فى الغابات سواء بشكل متعمد أو بنتيجة التعامل غير الآمن مع النار.
يذكر أن اليونان تشهد حرائق غابات ضخمة وسط موجة حر قياسية، لم يسجل مثيل لها منذ 40 عاما، حيث وصلت درجة الحرارة فى بعض المناطق إلى 47 درجة مئوية.
واجتاحت الحرائق إقليم أتيكا الذى تقع فيه العاصمة أثينا وفى جزيرة وابية شرقى البلاد وشبه جزيرة بيلوبونيز فى الجنوب، مما أسفر عن إجلاء آلاف السكان من المناطق الخطيرة
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