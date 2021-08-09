السعودية تعلن غدا الثلاثاء غرة شهر محرم لسنة 1443 هجريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك فى بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلى نصه:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت دائرة الأهلة فى المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائى هلال شهر المحرّم لهذا العام 1443هـ مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة 1442هـ، حسب تقويم أم القرى الموافق 8 أغسطس 2021 م.

وأضافت "بعد الاطلاع أصدرت القرار رقم ( 148 / هـ ) وتاريخ 1 / 1 / 1443هـ المتضمن عدم ثبوت رؤية هلال شهر المحرّم مساء اليوم المذكور، وعليه فقد قررت دائرة الأهلة فى المحكمة العليا أن يوم 1443/1/1هـ حسب تقوم أم القرى-الموافق 2021/8/9م، هو المكمِّل لشهر ذى الحجة لعام 1442هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الثلاثاء 1443/1/2هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق 2021/8/10 م هو غرة شهر المحرّم لعام 1443هـ".