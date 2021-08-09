جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك فى بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلى نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت دائرة الأهلة فى المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائى هلال شهر المحرّم لهذا العام 1443هـ مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة 1442هـ، حسب تقويم أم القرى الموافق 8 أغسطس 2021 م.
وأضافت "بعد الاطلاع أصدرت القرار رقم ( 148 / هـ ) وتاريخ 1 / 1 / 1443هـ المتضمن عدم ثبوت رؤية هلال شهر المحرّم مساء اليوم المذكور، وعليه فقد قررت دائرة الأهلة فى المحكمة العليا أن يوم 1443/1/1هـ حسب تقوم أم القرى-الموافق 2021/8/9م، هو المكمِّل لشهر ذى الحجة لعام 1442هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الثلاثاء 1443/1/2هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق 2021/8/10 م هو غرة شهر المحرّم لعام 1443هـ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن غدا الثلاثاء غرة شهر محرم لسنة 1443 هجريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.