الأنبا أرسانى يحتفل بنهضة العذراء مريم فى هولندا

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا، مساء اليوم الاثنين، نهضة صوم السيدة العذراء بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا، مساء اليوم الاثنين، نهضة صوم السيدة العذراء بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام. جاء ذلك بحضور الآباء: القمص استفانوس لطف الله والقس جورجيوس الأنطونى والأرشيدياكون مكارى غطاس والدياكون فيلوباتير.

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