واشنطن تفرض عقوبات على كيانات من روسيا ولبنان والعراق وسوريا

جدة - نرمين السيد - وطالت العقوبات ميليشيات حزب الله اللبنانى وحزب الله العراقى وعصائب أهل الحق، وطالت العقوبات مؤسستين سوريتين تابعتين لوائل عيسى وأيمن الصباغ. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المعاقبين خرقوا قرار حظر التسليح الخاص بإيران وسوريا وكوريا الشمالية. يذكر أن العقوبات على كتائب حزب الله العراقى وميليشيا حزب الله اللبنانية وبعض الأفراد السوريين تندرج تحت "عقوبات منع انتشار الأسلحة" من "مكتب الأمن العالمى ومنع انتشار الأسلحة" فى وزارة الخارجية الأمريكية. كما فُرضت عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج "بولسار" الروسية وشركة تأجير الطائرات "جرين لايت موسكو" الروسية وشركة "آسيا إنفست" الروسية. ونشرت الإدارة الأمريكية الإشعار بالعقوبات اليوم الاثنين فى السجل الفيدرالى، فى حين تظهر الوثيقة أن القرار تم اتخاذه فى 29 يوليو.

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