الرد بالمثل.. روسيا تفرض عقوبات شخصية ضد بريطانيين

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الروسية الإثنين، فى بيان نشر على موقعها الإلكترونى على لسان نيكولاى لاخونين، نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة فى الخارجية إن الحكومة البريطانية أعلنت فى ديسمبر 2020 وأبريل 2021، عن فرض عقوبات شخصية ضد مواطنين روس.

وأضاف لاخونين أن هذه العقوبات على خلفية مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان فى الشيشان وكذلك فى إطار وثيقة "العقوبات الشاملة المضادة للفساد" التى صادق عليها البرلمان البريطانى، وذلك "بذرائع مصطنعة وسخيفة".

وتابع الدبلوماسى الروسى قائلا إن لندن بخطواتها هذه أظهرت نواياها الحقيقية غير البناءة فيما يخص علاقات المملكة المتحدة مع روسيا، مشيرا إلى أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى "قامت بتوسيع مجموعة أدواتها فى مجال العقوبات، بما فى ذلك من أجل إبراز دورها الريادى فى تشويه سمعة روسيا".

ولفت لاخونين إلى أن السهولة التى تظهرها لندن فى إصدار إدانات وتحديد "عقوبات" لـ "مدانين"، لا يمكن اعتبارها سوى محاولة للتدخل فى شؤون دولة أخرى وممارسة الضغط على المنظومة القضائية الروسى.

وفى ختام بيانه، قال لاخونين، إن: "نجدد دعوتنا إلى قيادة بريطانيا للتخلى عن نهجها العدائى غير المبرر تجاه بلادنا"، محذرا من أن "أى خطوات غير ودية لن تبقى بلا رد ملائم ومتناسب".

وكانت بريطانيا والاتحاد الاوروبى قد فرضا عقوبات على روسيا عقب تسميم الجاسوس الروسى السابق سكريبال وابنته فى لندن فى عام 2018.