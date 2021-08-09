العثور على جثة في إربد والأمن يحقق

دوت الخليج :- عثرت الاجهة الامنية على جثة شخص اليوم الاحد في محافظة اربد . وقال مصدر : ان الاجهزة الامنية عثرت على جثة شخص في واد بمنطقة بيت راس ، وتم نقل جثته الى الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة . والتحقيق جار .

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