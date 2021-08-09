نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق، اكمل طلاب الصف الثالث المتوسط في دولة العراق الامتحانات النهائية لثالث المتوسط الدور الأول. بنسبة نجاح مرتفعة حسب التصريحات الأخيرة لوزير التربية العراقي حميد مخلف الدليمي. ومنذ ذلك الحين يعيش الطلاب واوليائهم حالة من التوتر والقلق في انتظار معرفة النتيجة. وزادت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل عن رابط وموعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول في العراق بشكل الكتروني عبر موقع لوزارة التربية والتعليم العراقية. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نتعرف على الموعد الرسمي لإعلان النتائج وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق.

نتائج الثالث متوسط 2021

علاوة على ذلك اجتاز طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق امتحانات الفصل الدراسي الأول للموسم الدراسي الحالي 2021-2020 في ظروف استثنائية وتحت إجراءات احترازية مشددة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات العراقية. وبمجرد الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات اكد وكيل الإدارة في وزارة التربية والتعليم العراقية فلاح القيسي على ان نتائج الثالث متوسط 2021 الأولية مبشرة وجد مطمئنة والاجابات كانت في المستوى في كافة مدارس المتوسط.

موعد نتائج الثالث متوسط 2021

كما أكدت مصادر موثوقة من وزارة التربية والتعليم في العراق على قرب اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2021. حيث انتهت جميع عمليات التصحيح والمراجعة في انتظار التدقيق الجيد في درجات طلاب الصف الثالث المتوسط لكي يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان. كما ان جميع الطواقم الإدارية ولجان التصحيح التابعة للوزارة تعمل بكل جهد لإعلان النتائج في وقتها المحدد سابقا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في العراق

علاوة على ذلك بعدما تعرفنا على نتائج السادس الابتدائي 2021 يستطيع جميع طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في العراق الاستعلام عن نتائجهم بكل يسر وسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات المدونة أدناه:

أولا الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثانيا يجب على الطالب ان يختار نتائج الثالث المتوسط.

ثالثا تدوين اسم الطالب

رابع كتابة رقم الجلوس

خامسا الضغط على عبارة استعلام عن النتيجة

وزارة التربية والتعليم العراقية

بالإضافة إلى ذلك سوف يتم الإعلان عن النتائج في العراق. عبر رابط موقع ناجح ورابط موقع نتائجنا PDF التابعين لوزارة التربية والتعليم العراقية. التي وفرت العديد من الخدمات الالكترونية التي تسمح للطلاب بالدراسة عن بعد. وكذلك الحصول والاطلاع بكل سهولة على نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق.