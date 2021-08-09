بايدن وزوجته يهنئان المسلمين بالسنة الهجرية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تغريدة عبر "تويتر": "نتقدم أنا وجيل بأحر تمنياتنا لكل من يحيون رأس السنة الهجرية ويتذكرون التضحيات التاريخية خلال شهر محرم المبارك".

وأضاف: "نشارككم فى تكريم القيم العالمية للعدالة والمساواة والرحمة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأعلن الرئيس جو بايدن فى يوليو الماضى، عن اختياره لأربعة شخصيات للعب أدوار رئيسية فى اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، بما فى ذلك خضر خان، الأب الأمريكى المسلم لجندى أمريكى مقتول، والذى أصبح منتقدا صريحا للرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.

وتم تعيين خان ليكون مفوضا للجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، وهى هيئة تحقق وتراقب قضايا الحرية الدينية فى جميع أنحاء العالم وتقدم توصيات إلى الإدارة حول كيفية معالجة الانتهاكات.