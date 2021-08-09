جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تغريدة عبر "تويتر": "نتقدم أنا وجيل بأحر تمنياتنا لكل من يحيون رأس السنة الهجرية ويتذكرون التضحيات التاريخية خلال شهر محرم المبارك".
وأضاف: "نشارككم فى تكريم القيم العالمية للعدالة والمساواة والرحمة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأعلن الرئيس جو بايدن فى يوليو الماضى، عن اختياره لأربعة شخصيات للعب أدوار رئيسية فى اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، بما فى ذلك خضر خان، الأب الأمريكى المسلم لجندى أمريكى مقتول، والذى أصبح منتقدا صريحا للرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.
وتم تعيين خان ليكون مفوضا للجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، وهى هيئة تحقق وتراقب قضايا الحرية الدينية فى جميع أنحاء العالم وتقدم توصيات إلى الإدارة حول كيفية معالجة الانتهاكات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن وزوجته يهنئان المسلمين بالسنة الهجرية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.