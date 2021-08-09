فلسطين تهدى تونس 50 جهاز مكثف أكسجين

جدة - نرمين السيد - وعبرت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" عن خالص شكرها وبالغ تقديرها لهذه المبادرة التلقائية التضامنية التى تعكس متانة علاقات الأخوة الصادقة بين الشعبين التونسى والفلسطينى وتكرس قيم التعاون والتآزر والإيثار، وتنوه عاليا برمزية هذه الحركة النبيلة. وأوضحت أنه تم تسلم هذه المعدات بحضور الفريق طبيب مصطفى الفرجانى، المدير العام للصحة العسكرية، وهائل الفاهم، سفير دولة فلسطين بتونس.

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