التردد الجديد لقناة وصال الدينية Wesal نايل سات 2021، حيث تعتبر قناة وصال واحدة من أهم القنوات الدينية التي يتم بثها علي القمر الصناعي نايل سات، تعتبر قناة وصال من القنوات التي تهتم بعرض وبث الكثير من البرامج التي لها هدف واضح وهو شرح تعاليم المنهج الإسلامي والرد على جميع الاستفسارات التي يقوم المشاهدين بطرحها علي القناة، ويتم الرد من خلال أكبر الشيوخ وكبار العلماء، كما تقدم القناة عدد مميز من البرامج ذات الطابع السياسي والاجتماعي من جانب إسلامي يحبه الكثير من المشاهدين، وقد حققت القناة تطور كبير في زيادة نسبة وعدد المتابعين لها بسبب ما تقوم بتقديمه من برامج هادفة، واليكم التردد الجديد لقناة وصال الدينية Wesal نايل سات.

قناة وصال الدينية Wesal

وصال هي قناة دينية الإسلامية تعمل علي دعم وتحسين الخطاب الديني والوصول الي كل مواطن داخل دولة سوريا وخارجها، من خلال نشر تعاليم الدين الإسلامي وفق الوسطية المعتدلة، حيث تعد القناة واحدة من أكبر القنوات الدينية داخل المنطقة العربية ولها نسبة متابعة كبيرة سواء في سوريا أو خارجها، وتقوم القناة بتوفير شرح كامل ومفصل لتفسير القرآن الكريم مع شرح كامل لجميع الأحاديث النبوية الشريفة، كما يتم بث بعض من برامج إذاعة القرآن الكريم والرد علي الكثير من الأسئلة الفقهية من جانب كبار العلماء.

برامج قناة وصال الدينية

يتم عرض العديد من البرامج الدينية والاجتماعية علي قناة وصال من خلال أحدث تردد لقناة وصال الدينية عبر القمر الصناعي نايل سات ومن بين البرامج التي يتم تقديمها ما يلي:

البرنامج الديني صبغة الله.

البرنامج الديني لعلهم يهتدون.

البرنامج الديني منبر وصال.

البرنامج الاجتماعي تحت المجهر.

البرنامج السياسي الشعب السوري ماذا يريد.

البرنامج السياسي سوريا اليوم.

البرنامج السياسي الشعوب المقهورة.

ما هو تردد قناة وصال Wesal نايل سات؟

يمكن بكل سهولة استقبال التردد الجديد للقناة الدينية وصال علي القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط الإعدادات التالية: