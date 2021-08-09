منصة قادة المستقبل بوزارة التعليم بالمملكة السعودية

قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بإطلاق منصة قادة المستقبل وهي من أهم المنصات التي تعمل على اعداد الكوادر لكي يتمكنوا من الوصول إلى المناصب القيادية في المستقبل داخل الوزارة، حيث يتم تطبيق مبدأ اختبار الكادر المتميز، وبالتالي يتم إطلاق عليه القيادية والكفاءة لكي يتمكن من الحصول على المناصب الهامة والحساسة داخل وزارة التعليم بالمملكة ليتم استثمار جميع الكفاءات، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهداف مرصد قادة المستقبل.

أهداف منصة قادة المستقبل

أكدت وزارة التعليم بالمملكة السعودية أن هذه المنصة تساعد على إمكانية اختيار الشخص الوطني الذي يتميز بالكفاءة والقدرة على حل جميع المشكلات التي تحدث وتساعد كل الاكواد على الترشح داخل الإدارة التعليمية بوزارة التعليم بالمملكة السعودية.

حيث تعتبر منصة قادة المستقبل تم إطلاقها في العام الهجري وهي من المنصات الوطنية التي تساعد الفئات التربوية والأكاديميين من الرجال والنساء في الوصول إلى هذه المناصب القيادية بالوزارة.

قد أوضحت وزارة التعليم أنها قامت بوضع العديد من المراحل بجميع الفئات يتم اختيار المتميزين ويتم تجهيزهم واعدادهم للعمل بالوظائف ثاني تمهيدي لكي يتمكنوا من أشغال المهام والمناصب القيادية، وأكدت أنها سوف تقوم باختيار الكفاءات وسوف يتم تطبيق مبدأ التكافؤ وتحديد الأفضل على حسب الشهود والمعايير التي تم تحديدها لجميع المترشحين والتأكد من تواجدها.

رابط منصة قادة المستقبل

يمكنك التقديم من خلال الدخول إلى منصة قادة المستقبل عبر الانترنت التابعة لوزارة التعليم بالمملكة السعودية والتسجيل في المنصة بعد ذلك تبدأ بإضافة البيانات المحددة المطلوب من للتسجيل فيها، وذلك من خلال نظام لون أو بوابة فارس أو يمكن تسجيل الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني وهي متاحه لجميع الأشخاص القيادية والموظفين التربويين داخل المملكة السعودية.