Viva Kuwait طريقة دفع فواتير فيفا الكويت 2021 إلكترونياً موقع stc.com.kw

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عمر شويل - جدة طريقة دفع فواتير فيفا الكويت 2021 إلكترونياً فقد أصبح دفع فواتير فيفا VIVA الكويت يتم بشكل سهل وسريع بالطرق التي تسهل على المواطنين والعملاء وتوفر الوقت والجهد لهم، حيث أنه يتم بشكل إلكتروني وأيضاً خدمة الدفع السريع، أو أن يتم الدفع من خلال تطبيق فيفا التي قامت شركة الاتصالات بإطلاقه.

دفع فواتير فيفا الكويت 2021

خدمة عملاء فيفا الكويت تعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات التي قامت شركة فيفا الكويت بتقديمها، حيث أنها تمكن العميل من التواصل مع جميع ممثلين خدمة العملاء؛ حيث أنها تعد من أكثر الخدمات تميزاً، حتى تقوم شركة فيفا الكويت بتوفير كل الوسائل التي تسهل على العملاء وتوفر من الوقت والمجهود الخاص بهم، يتم التواصل من خلال الأرقام التالية، وهي:

على العملاء الموجودين بالكويت التواصل من خلال 102.

يتم التواصل من أي دولة أخرى على الرقم 0096555102102.

طريقة دفع فواتير فيفا الكويت 2021

هناك مجموعة من البيانات التي لابد من إدخالها عند القيام بدفع جميع الفواتير، وهناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها عند إدخال المعلومات، وهي كالتالي:

في البداية لابد من تسجيل رقم الاشتراك.

يتم إدخال المبلغ بسعر الدينار الكويتي.

لابد من كتابة إجمال المبلغ بسعر الدينار الكويتي.

إدخال نوع البطاقة التي يتم استخدامها؛ كبطاقة الفيزا أو الماستر كارد، أو بطاقة كي نت، أو بطاقة أمريكانا اكسبريس.

دفع فواتير viva kuwait إلكترونياً

عملاء التابعين لشركة فيفا الكويت عند القيام بإدخال الرصيد بشكل إلكتروني viva online ، والذي يتم من خلال الآتي:

يتم الشحن عن طريق الموقع الإلكتروني التي قامت شركة الاتصالات بإطلاقه، كما أنها تتبع نفس الخطوات التي يتم إتباعها عند دفع الفواتير.

يتم تسجيل رقم الخط، بالإضافة إلى المبلغ الذي يرغب الشخص في شحنة، وأيضاً يتم إدخال البطاقة الائتمانية.

طريقة الدفع بشكل إلكتروني على فيفا الكويت

تعتبر هذه الطريقة من طرق الشحن السريع، وتتم من خلال الاعتماد على الآلات الخاصة بالشحن الفوري، ومن الجدير بالذكر أن فروع شركة فيفا من الشركات التي تنتشر في جميع أنحاء الكويت.