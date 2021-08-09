رابط فحص 100 دولار القطرية وموعد صرف الدفعة الجديدة لأهالي قطاع غزة

رابط فحص 100 دولار القطرية هو الخبر الذي يترقبه عشرات الآلاف من أهالي قطاع غزة، ومن المعروف أن تلك المنحة يتم صرفها كدعم للأسر الفقيرة والأشد احتياجاً، وقد تم تأخر صرف المنحة منذ مايو الماضي بسبب بعض المشكل السياسية، وقد أشارت بعض المصادر إلي انه لم يتم الاتفاق حتي الآن علي طريقة صرف الدعم برعاية السفير القطري محمد العمادي، وبسبب هذا التأخر عن صرف الدعم فاصبح هناك ازدياد في مؤشرات البحث عن موعد صرف المنحة، حيث تعمل تلك المنحة علي مساعدة بعض الأسر الفقيرة علي سداد ديونهم وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الحالية الذي يمر به القطاع.

رابط فحص 100 دولار القطرية

ومن خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط المنحة القطرية، قد قامت احدي القنوات الفضائية بالإشارة إلي المجهود الكبير الذي يقوم به السفير القطري محمد العمادي للعمل علي توصيل وتحويل الأموال إلي داخل قطاع غزة ،وسعية في عقد بعض الاتفاقات للعمل علي إمداد الأسر الفقيرة بالدعم المالي، وانه سوف يتم طرح اقتراح تمرير الأموال إلى غزة عن طريق بطاقة صرف” بطاقة خصم إلكتروني مباشر” وهذا هو المقترح المتوقع تنفيذه، ويمكن لجميع المستفيدين من المنحة اتباع بعض الخطوات السهلة لمعرفة موعد صرف الدعم المقرر لشهر أغسطس الحالي 2021 ميلادية وهي كالتالي:

الدخول إلي موقع وزارة الاتصالات لفحص 100 دولار عن شهر أغسطس: query. gov. ps.

يمكنك الضغط علي أيقونه ” المنحة القطرية.

سوف يتم انتقالك بطريقة مباشرة إلي الاستعلام.

يجب كتابة رقم الهوية الوطنية للمستفيد من الدعم.

علي المستفيد من المنحة كتابة تاريخ الميلاد الخاص به.

يمكنك الضغط علي أيقونة الاستعلامات سوف يظهر أمامك موعد نزول المنحة.

شروط التسجيل في المنحة القطرية 100 دولار

بعد التعرف علي رابط فحص 100 دولار القطرية يمكننا التعرف علي بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في أهالي قطاع غزة للاستفادة من تلك المنحة وهي كالتالي:

من استلم أقل من 18 مر.

تم استلامه 18 مرة أو أكثر، بشرط أن يكون عدد أفراد أسرته 4 أفراد فقط.

وآكدت وزارة الشؤون الاجتماعية إلي انه لم يتم إضافة أي أسماء جديدة في المنحة القطرية 100 دولار عن شهر أغسطس، كما أشارت الوزارة إلي انه تم ايقاف المنحة عن جميع المواطنين المسافرين خارج دولة فلسطين، وتلك الشروط هي شروطاً سابقة قد تم تحديدها في وقت سابق.