شهد مستشفى روسي في جنوب البلاد حادث انفجار أنبوب أوكسجين، اليوم الاثنين، نتج عنه خسائر بشرية.
وقتل 9 أشخاص نتيجة انفجار أنبوب أوكسجين في مستشفى الإسعافات في مدينة فلاديكافكاز جنوب روسيا، حسبما أفادت الخدمة للسلطات المحلية.
وجاء في البيان: "وفقا للمعطيات المحدثة عن وزير الصحة بالإنابة (في الجمهورية) سوسلان تيبييف، بلغ عدد الضحايا تسعة".
وأوضح البيان: "المعطيات في الساعة 19:24 كانت تشير إلى مقتل 7 وأن اثنين في حالة حرجة جراء الانفجار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 9 أشخاص في انفجار أنبوب أوكسجين في مستشفى جنوبي روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.