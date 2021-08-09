مقتل 9 أشخاص في انفجار أنبوب أوكسجين في مستشفى جنوبي روسيا

شهد مستشفى روسي في جنوب البلاد حادث انفجار أنبوب أوكسجين، اليوم الاثنين، نتج عنه خسائر بشرية.

وقتل 9 أشخاص نتيجة انفجار أنبوب أوكسجين في مستشفى الإسعافات في مدينة فلاديكافكاز جنوب روسيا، حسبما أفادت الخدمة للسلطات المحلية.

وجاء في البيان: "وفقا للمعطيات المحدثة عن وزير الصحة بالإنابة (في الجمهورية) سوسلان تيبييف، بلغ عدد الضحايا تسعة".

وأوضح البيان: "المعطيات في الساعة 19:24 كانت تشير إلى مقتل 7 وأن اثنين في حالة حرجة جراء الانفجار".