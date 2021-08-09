البنتاجون يلزم جميع عناصر الجيش الأمريكى بتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز، إنه من المتوقع أن يسعى البنتاجون يوم الاثنين للحصول على موافقة الرئيس الأمريكى جو بايدن على جعل لقاحات COVID-19 إلزامية لأفراد الخدمة فى موعد أقصاه منتصف سبتمبر.

ويقول الجيش الأمريكى إن حوالى نصف القوات المسلحة الأمريكية قد تم تطعيمها بالفعل، وهو رقم يرتفع بشكل كبير عند احتساب القوات العاملة فقط واستبعاد أفراد الحرس الوطنى والاحتياط.

وتعد معدلات التطعيم فى البحرية هى الأعلى حيث عانت من تفشى واسع النطاق العام الماضى على متن حاملة طائرات، علما أنه تم تطعيم حوالى 73% من القوات البحرية بشكل كامل.

وفى الشهر الماضى حث الرئيس جو بايدن الحكومات المحلية على دفع المال للناس للحصول على لقاح ضد كوفيد، ووضع قواعد جديدة تتطلب من العمال الفيدراليين تقديم دليل على التطعيم أو مواجهة اختبارات منتظمة وتفويضات الأقنعة وقيود السفر.