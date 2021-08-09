مصرع 9 أشخاص بسبب عطل فى أنظمة الأكسجين بمستشفى فى جنوب روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة فى الجمهورية إن سبب وفاة الأشخاص التسعة هو نقص الأكسجين الناجم عن تعطل المعدات الطبية فى المستشفى.

وكان الأشخاص موجودون فى قسم العناية المركزة، وهم مصابون بفيروس كورونا.

وذكر القائم بأعمال رئيس الجمهورية سيرجى مينيايلو إنه تلقى تقريرا يفيد بظهور ثغرة فى الأنبوب الذى كان يزود محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، مما أسفر عن انقطاع الأوكسجين عن قسم العناية المركزة.

وأشارت السلطات إلى أنه كان هناك 71 شخصا فى قسم العناية المركزة أثناء وقوع الحادث.