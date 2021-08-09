الرئاسة العراقية تنفى رفض برهم صالح إجراء الانتخابات المبكرة فى نوفمبر

جدة - نرمين السيد - نفت رئاسة الجمهورية العراقية، ما تردد من أبناء بشأن إبلاغ الرئيس العراقى برهم صالح، للكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات المبكرة فى موعدها المحدد فى نوفمبر المقبل.





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