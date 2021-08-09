فاجعة في مستشفى روسية.. 9 ضحايا بعد انقطاع الأوكسجين

قالت وكالات أنباء روسية، الاثنين، إن تسعة من مرضى فيروس كورونا توفى في مستشفى بمدينة فلاديكافكاز في جنوب روسيا إثر انفجار أنبوب أوكسجين تحت الأرض مما أدى إلى قطع الإمدادات عن قسم للعناية المركزة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن السلطات الصحية المحلية قولها "توفي تسعة مرضى مصابين بفيروس كورونا بسبب نقص الأوكسجين".

وأضافت الوكالة نقلا عن السلطات "كان العدد الإجمالي في العناية المركزة 71، ولم تكن إمدادات الأوكسجين تصلهم جميعا".

واتفقت السلطات الإقليمية مع وزارة الدفاع على تزويد جميع مستشفيات المدينة بالأوكسجين من بلدة موزدوك على بعد حوالى 80 كيلومترا شمالي فلاديكافكاز، حسبما قالت وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام عن سيرجي مينيايلو القائم بأعمال رئيس منطقة أوسيتيا الشمالية التي تقع فيها فلاديكافكاز قوله "وقع انفجار في أنبوب الأكسجين من الخزان الذى يقع تحت الأرض وتوقفت الإمدادات".

وأضاف مينيايلو "بدأ الطاقم الطبي في توصيل خزانات الأوكسجين للمرضى المعتمدين على أجهزة التنفس الصناعي. بدأت خزانات الأوكسجين في الوصول".