أخبار اليمن : أيهما أفضل.. أكل الفاكهة أم شُرب عصيرها؟

أيهما أفضل.. أكل الفاكهة أم شُرب عصيرها؟اكتشف أن التفاح جيد لتعزيز الهضم، يساعد التوت الأزرق في محاربة الجذور الحرة التي تضر بالنباتات التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، ويمكن أن يعزز الموز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

في حين أن الفواكه لها العديد من الفوائد الصحية المختلفة، إلا أن شرب عصير الفاكهة يمكن أن يكون مختلفًا، وفقًا للطبيب غاري بارتليت. يوصي دائمًا بتناول الفاكهة الكاملة بدلاً من عصير الفاكهة.

وقال: "عندما تأكل الفاكهة كاملة، فإن الألياف الموجودة في اللب والقشرة ترتبط بالسكر الطبيعي في الفاكهة أثناء مرورها عبر الجهاز الهضمي. يجعل هذا الإجراء السكر أكثر صعوبة في الهضم ويستغرق وقتًا أطول في الامتصاص. ونتيجة لذلك، يتراكم السكر من الفاكهة في دمك بشكل أبطأ وأبطأ إذا أكلت الفاكهة كاملة مما لو شربت عصير فاكهة نقي".

على النقيض من ذلك، فإن شرب عصير الفاكهة الطبيعي يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأوضح أن "جسمك سيطلق الأنسولين بسرعة استجابة لارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يحول كميات كبيرة من السكر في الدم إلى دهون وجليكوجين"، وفقاً لموقع ميديك فوروم.

يؤدي تغير نسبة السكر في الدم إلى انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم (إذا لم تأكل المزيد من الطعام)، مما يجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى.

وبالتالي، يؤدي شرب عصير الفاكهة النقي إلى ضعف تنظيم نسبة السكر في الدم وبالتالي زيادة السعرات الحرارية مقارنة بتناول الفاكهة الكاملة.

ونصح بارتليت: "إذا كنت ترغب في شرب العصير، فمن الجيد أن تقوم بعصر فواكه كاملة في المنزل. بهذه الطريقة، تحصل على كل الألياف الإضافية والمغذيات من قشر الفاكهة دون إضافة السكر".