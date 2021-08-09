التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين 1443 | شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجين

يبحث عدد كبير من السعوديين عن التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير عدد من الشروط والقوانين التي تمكن الفرد من الاستفادة من الضمان الاجتماعي، حيث تسعى إلى تحسين وتطوير الظروف المعيشية للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود ، لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على شروط الضمان الاجتماعي وكافة التفاصيل المتعلقة به، لأنه يهتم عدد كبير من المواطنين السعوديين بمعرفة كيفية استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني ، حيث تعتبر خدمة الضمان الاجتماعي من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة، لأنها تساهم في دعم الأسر ذات الدخل المحدود، ويقوم البرنامج على استدامة الدعم المادي ولبدعم العيني للفئات المستفيدة، ودعم المشاريع الإنتاجية لبعض الأسر، والعمل على تحسين المسكن الخاص لبعض الفئات.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجين العاطلين 1443

يسعى العديد من مواطني المملكة العربية السعودية من ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على العمل إلى الحصول على معاش يفي بمتطلبات الحياة اليومية لهم، لذلك من الضروري معرفة الشروط التي يجب توافرها في المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي والمتزوجين والعاطلين عن العمل بشكل خاص وكذلك التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين، وتلك الشروط هي:

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

أن يكون طالب المعاش سعودي الجنسية.

تقديم دليل على أنه من ذوي الدخل المحدود، أو إثبات أن حالته الوظيفية عاطل عن العمل.

ألا يقل سن المُستفيد عن 35 سنة.

أن يكون مقيمًا إقامة تامة في المملكة العربية السعودية.

قدِّم ما يثبت أنه لم يتلق أي مساعدة من جهات أخرى.قدِّم ما يثبت أنه لم يتلق أي مساعدة من جهات أخرى.

تقديم ما يثبت أن مقدم الطلب لا يمتلك معاشًا على أراضي أو عقارات أو سجلات تجارية.

تقديم التقارير الطبية التي تثبت عدم قدرته على العمل، إن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فهذه هي الشروط الخاصة بكيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين ، وفيما يلي هي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للنساء السعوديات بجميع الحالات التي أعلنتها وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجات 1443

أما بالنسبة للمرأة المتزوجة والتي ترغب في الحصول على معونة الضمان الاجتماعي، يجب استيفاء الشروط التالية:

يجب ألا تملك المرأة أي ممتلكات سواء كانت عقارات أو أراضي.

أن تبلغ المرأة سن الشيخوخة والذي يكون 60 عاماً.

تقديم ما يثبت الإقامة الدائمة لها بالمملكة السعودية سواء إيصال كهرباء، أو عقد إيجار.

أما بالنسبة للنساء اللواتي تغيب عنهم أزواجهن، فيلزم تقديم ما يثبت غياب الزوج لكي تحصل عل المعاش.

يمكن الحصول على المعونة في حين تقديم أدلة على تعاطي الزوج للمخدرات ووجود أطفال بينهم تكفلهم.

في حالة دخول الزوج السجن وكان بينهم أطفال تقوم برعايتهم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين

بعد التعرف عل شروط التسجيل للتزوجات في الضمان الاجتماعي، بعدها يلزم عل من توافرت بهم الشروط في إتمام عملية التسجيل ليحصلوا على هذا المعاش، وتلك الخطوات كالتالي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الضمان الاجتماعي. اختر قسم “الخدمات الإلكترونية”. ثم قم باختيار “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”. قم بالنقر على “تسجيل دخول جديد” لتقوم بامتلاك حساب جديد. قم بإدخال بياناتك، مثل (رقم الهوية الوطنية – رقم الجوال الخاص بك – تاريخ الميلاد – كلمة مرور جديدة). اكتب الرمز التأكيدي بشكل صحيح. ثم انقر “تسجيل”. يتم استلام رسالة رمز التأكيد على عملية التسجيل. أدخل الرمز ثم اضغط “تأكيد”.

أولاً: تسجيل حساب جديد في موقع خدمات الضمان الاجتماعي

وبهذه الخطوات يكون قم تم إنشاء حساب جديد في الخدمات الخاصة بوزارة الضمان الاجتماعي، ثم ننتقل للخطوة الثانية.

ثانياً: إدخال بيانات الدخل على موقع الخدمات الاجتماعية للوزارة

بعد إتمام عملية إنشاء الحساب لكي يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين ، نقوم بالخطوات التالية:

قم بإعادة تحميل صفحة التسجيل.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك، وكذلك كلمة المرور التي قمت بإدخاله منذ قليل في عملية التسجيل.

بعد الدخول على حسابك الخاص، ابحث عن خدمة “تحديث البيانات”.

يتم إدخال لعض البيانات الإضافية الخاصة بمعلومات الدخل الخاص بك مثل ( رقم الإيبان البنكي لك – العنوان الوطني – بيانات العائل – بيانات الأسرة – الدخل الخاص بك)

ثم انقر على مربع “الموافقة على سياسات الشروط والأحكام”.

ثم انقر على “حفظ”.

في نهاية تلك الخطوة يكون قد أتممت عملية تحديث بياناتك على الموقع بصورة صحيحة.

قم بإعادة تحميل صفحة الموقع.

انقر على الخدمات الإلكترونية.

ابحث عن خدمة “معاش الضمان الاجتماعي”

اضغط على “التقديم الآن”.

انقر على “الدخول للخدمة”.

قم باختيار مكتب الضمان التابع لمدينتك، وكذلك فئة الضمان التي ستقوم بالتسجيل تحتها.

استمر بالنقر على “التالي” حتى تصل إلى “التقارير والأوراق المطلوبة”.

قم برفع هذه الأوراق على الموقع، ثم انقر التالي.

وفي نهاية الأمر اضغط على “تقديم الطلب”.

ثالثاً: التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت

فهذه هي جميع التفاصيل الخاصة بعملية التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجين من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية بالسعودية، مع التعرف على شروط التقديم والخطوات اللازمة لتلك العملية.