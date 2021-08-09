واتساب يطلق ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء في الواتساب .. تعرف عليها الآن

قامت شركة واتساب مؤخرًا بالإعلان عن خاصية الرسائل ذاتي الاختفاء في واتساب، هذه الميزة التي تسمح للمستخدمين بتبادل رسائل يتم حذفها تلقائيًا خلال مدة معينة، صرحت شركة واتساب أن الكثير من الرسائل التي يتبادلها الأهل والأصدقاء لا حاجة لبقائها على الهواتف، وأعلنت عن رغبتها في جعل المحادثات عبر واتساب تكون أشبه بالتواصل المباشر بقدر الاستطاعة، وقد أطلقت واتساب خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء، والتي بمجرد تفعيلها تختفي الرسائل المتبادلة عبر التطبيق تلقائيًا بعد مرور أسبوع عليها، وهذه الخاصية يتم تفعيلها حسب الرغبة، ويمكن تعطيلها أيضًا، وفي حالة المجموعات يكون قرار تفعيل هذه الخاصية أو إيقافها من حق مشرفي المجموعة فقط دون أعضاء المجموعة.

مدة ظهور الرسائل الذاتية الاختفاء في واتساب

حددت واتساب مدة ظهور الرسائل بالدردشة قبل أن تحذف من تلقاء نفسها بأسبوع فقط، ويرجع السبب في ذلك إلى رغبة واتساب أن تكون المهلة كافية لتواصل أطرفا الرسالة ومتابعة موضوعها قبل اختفائها.

رسائل واتساب قبل تفعيل الخاصية وبعد تعطيلها

أكدت واتساب أن الرسائل التي تبادلها أطراف الدردشة قبل تفعيل ميزة الاختفاء التلقائي ستظل متاحة على الهاتف ولن تحذف، كما أنه بعد تعطيل الخاصية لن يتم حذف الرسائل المتبادلة وستظل متاحة أيضًا.

الرسائل المعاد توجيهها وخاصية الاختفاء الذاتي : في حالة إعادة توجيه أحد الرسائل على واتساب بعد تفعيل خاصية الاختفاء الذاتي للرسائل فلن تختفي الرسائل على المحادثات التي لم يتم تنشيط الخاصية عليها.

الرسائل تلقائية الحذف والنسخة الاحتياطية : إذا قام المستخدم بعمل نسخ لمحتوى واتساب قبل أن يتم تحذف الرسائل تلقائيًا فسوف تظل الرسائل باقية على النسخة الاحتياطية ولن تحذف إلا عند استعادتها.

تفعيل وتعطيل خاصية الحذف الذاتي لرسائل واتساب : يستطيع أي طرف من أطراف المحادثة عبر واتساب أن يفعل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء أو يقوم بتعطيلها بحسب رغبته، وسوف يظهر اشعار بهذا الإجراء للطرف الثاني للمحادثة.

وجدير بالذكر أن هذه الخاصية لا تمنع أي طرف في المحادثة من أخذ لقطات للشاشة والاحتفاظ بها عل هاتفه، أو تصويرها بواسطة الكاميرا.

هل تختفي الصور أو الوسائط أيضا بفعل الخاصية؟

عند تفعيل خاصية الاختفاء التلقائي للرسائل فإن الرسالة بكل ما تحتويه من صور أو فيديو أو أي وسائط سوف تحذف كاملة بعد مرور الأسبوع، لكن ذلك لا يمنع أطراف المحاثة من تنزيل الصور والوسائط على هواتفهم قبل الحذف والاحتفاظ بها، إن خاصية الرسائل ذاتي الاختفاء في واتساب متوفرة على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، ويتم تفعيلها عن طريق الضغط على جهة الاتصال بالدردشة، ثم اختيار الخاصية، ويتم إيقافها بنفس الخطوات.