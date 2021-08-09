قرض براتب 1900 ويصل 50.000 ريال سعودي بدون كفيل ويناسب جميع الفئات

تمويل شخصي براتب 1900 ريال للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، يوفر بنك الراجحي العديد من الخدمات التمويلية وبجميع المبالغ التي يبحث عنها المواطنين والتي تتميز بانها لا تحتاج إلي أي جهد من العملاء حيث يستطيع المتقدم بتقديم لطلب التمويل الشخصي بكل سهولة، حيث يقدم بنك الراجحي تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويسعى الكثير من المواطنين في الحصول علي التمويل بعيدا عن الإجراءات المعقدة والتي تعطيك افضل الحلول لراحة افضل دون شروط صعبة، لذلك نقدم لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل راتب لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

شروط تمويل شخصي بدون تحويل الراتب للمواطنين والمقيمين

يقدم مصرف الراجحي تمويلات متنوعة ومسيرة بدون تحويل الراتب وبشروط مسيرة وغير معقدة، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي براتب 1900 ريال سعودي ويمكن الحصول علي تمويل يبدأ من 2000 ريال ويصل إلي 50000 ريال سعودي، ويستطيع المتقدم سداد التمويل علي فترة طويلة تصل إلي 5 سنوات، وذلك من خلال إجراءات سريعة وموافقة فورية لجميع المواطنين والقيمين بالمملكة السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند طلب التمويل. يجب أن يكون عمر المتقدم المتقاعد لا يقل عن 25 عاما ولا يزيد عن 70 عاما. يجب أن يكون المتقدم السعودي يحصل علي راتب لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدني. يجب أن يكون المتقدم المتقاعد يحصل علي راتب لا يقل عن 1900 ريال سعودي كحد أدني.

كيفية الحصول علي التمويل شخصي من مصرف الراجحي

يوافق مصرف الراجحي علي طلب التمويل الشخصي بقيمة المبلغ الذي تحتاجه ويستطيع الحصول عليه جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك طلب تمويل بدون كفيل وبدون ضمانات وبموافقة سريعة، وبهامش ربح تنافسي، ويمكنك الحصول علية خلال 30 دقيقة فقط: