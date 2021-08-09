أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة خلال ساعات

أسعار البنزين الجديدة في السعودية. خلال ساعات سوف تعلنها شركة أرامكو السعودية. وذلك في إطار المراجعة الشهرية. التي تقوم بها شركة أرامكو في المملكة منذ شهر فبراير 2020. في ظل سياسة حوكمة أسعار البنزين والمياه والكهرباء. حيث ستقوم بالمراجعة الدورية للأسعار وإعلان الاسعار الجديدة للبنزين لشهر أغسطس خلال ساعات. على أن يبدأ التطبيق والعمل بالأسعار الجديدة في كافة محطات البنزين اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021.

أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021:-

يترقب الجميع في المملكة العربية السعودية. مواطنين ومقيمين، معرفة الاسعار الجديدة للبنزين والمواد البترولية. والذي سوف تعلن عنه شركة أرامكو خلال ساعات، حيث يتكهن الجميع بأن يكون هناك انخفاض في الاسعار الجديدة للبنزين لشهر أغسطس 2021 أو حتى على أقل تقدير تثبيت الاسعار الحالية والتي تم العمل بها اعتباراً من شهر يونيو الماضي وحتى صباح يوم الاربعاء الموافق 11 أغسطس 2021، والتي جاءت كالتالي:-

1- بنزين 91 بسعر 2.18 ريال سعودي.

2- بنزين 95 بسعر 2.33 ريال سعودي.

حيث أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة أسعار منتجات الطاقة والمياه، بعد صدور التوجيه الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين، والمتضمن تحديد سقفاً لأسعار البنزين، بحيث تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 هي سقف السعر المحلي للبنزين.

حيث تضمن التوجيه الكريم من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة، بأن تتحمل الدولة ما قد يزيد على اسعار شهر يونيو الماضي وذلك عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

حيث طبق عليها السقف المعتمد، على أن تتم المراجعة الدورية للأسعار من قبل شركة أرامكو ولا تتجاوز هذا السقف المعتمد والذي ذكرناه من قبل.

وتقوم شركة أرامكو السعودية بتوفير كافة أنواع الوقود لتلبية احتياجات المواطنين اليومية في المملكة من بنزين بنوعية 91، 95، وسولار خلافه، بأجود الأنواع، وذلك لتلبية احتياجات سيارات المواطنين من البنزين ووقود الديزل للشاحنات.

وبينت شركة أرامكو بأن الاسعار المحلية لمنتجات الطاقة، غير ثابتة وقابلة للتغيير سواء بالارتفاع أو بالانخفاض تبعاً للتغييرات التي تطرأ على اسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية، غير أن التوجيه الكريم بتحديد سقف للأسعار قد جاء لمصلحة فئات المواطنين الأقل دخلاً.