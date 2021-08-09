شركة على بابا تقيل مديرا يشتبه فى اعتدائه جنسيا على موظفة

جدة - نرمين السيد - أقالت شركة "على بابا" الصينية مديرا متهما بالاعتداء الجنسى، وتعهدت بتشديد سياستها المناهضة للتحرش الجنسى، بعد أن اتهمت موظفة الشركة بإخفاء تقرير عن تعرضها للاعتداء.





ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الموظفة التى لم يتم الكشف عن هويتها نشرت منشورا داخليا يوضح بالتفصيل الاعتداء الجنسى المزعوم، من قبل مديرها وأحد العملاء أثناء رحلة عمل.

وقالت الموظفة إنها أجبرت على شرب الخمر، لدرجة أن مديرها اعتدى عليها جنسيا فى فندق بينما كانت هى فى حالة سكر، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أنها تعرضت للتحرش من قبل عميل، وهو ما غض مديرها الطرف عنه.

وأضافت الموظفة أن الشركة لم تأخذ الأمر على محمل الجد عندما أبلغت عن الاعتداء، وتم إبلاغها بأن المشتبه به لن يفصل من الشركة، وفقا لمنشورها.

وفى مذكرة نشرها المدير التنفيذى لشركة "على بابا"، دانييل تشانج، قال إن الجانى المتهم -الذى يعمل فى وحدة البيع بالتجزئة- اعترف بارتكاب "أفعال حميمة" مع الموظفة بينما كانت فى حالة سكر، مؤكدا أنه تمت إقالة المدير لأنه انتهك بشدة سياسة الشركة.

وأضاف: "سواء تورط فى اغتصاب أو سلوك غير لائق، فإن هذا انتهاك للقانون، وسيتم تحديده من قبل سلطات إنفاذ القانون".

وعلى خلفية سوء التعامل مع القضية، استقال اثنان من المديرين التنفيذيين بالشركة، وهما رئيس وحدة أعمال البيع بالتجزئة، ورئيس قسم الموارد البشرية بالوحدة.

واستطرد تشانج قائلا "عندما أبلغت الموظفة عن عمل مروع مثل الاغتصاب، لم يتخذا قرارات فى الوقت المناسب ولم يقوما بالإجراء المناسب.. وعلى هذا النحو، فهما بحاجة إلى تحمل المسؤولية كقادة".