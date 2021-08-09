رسامة راهب وطالب رهبنة بدير القديس أثناسيوس فى إنجلترا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد اجتياز الراهب الجديد فترة الاختبار الرهبانى المقررة، وحمل اسم الراهب دانيال سانت أثناسيوس. كما تم قبول طالب رهبنة جديد باسم الأخ أكسيوس ليبدأ فترة الاختبار الرهبانى.

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