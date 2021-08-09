النيابة التونسية تمنع 12 شخصا بينهم وزير الصناعة السابق من السفر

جدة - نرمين السيد - قررت النيابة العامة التونسية، منع 12 شخصا من السفر إلى خارج البلاد بينهم وزير الصناعة السابق سليم الفريانى، وذلك للاشتباه فى تورطهم فى قضايا فساد مالى وإدارى خلال ممارسة عملهم.





وأوضحت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، أن النيابة العامة قررت، اليوم الاثنين، منع 12 شخصا من السفر فى صفقات استخراج ونقل الفوسفات، موضحة أن من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق، سليم الفريانى والنائب بالبرلمان المجمد لطفى على. ولفتت الوكالة إلى أن من بين المشتبه بهم أيضا رئيس ومدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية التونسية، ومديرين بشركة فوسفات قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة.

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