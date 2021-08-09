حمى ميسي بدأت.. فيديو لاستنفار في باريس والمئات عند المطار

شهدت البوابات الخارجية لملعب "حديقة الأمراء" التابع لنادي باريس سان جرمان، أفواجا بالمئات، لمشجعين يترقبون وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وبالرغم من أن الأنباء تشير إلى أن ميسي لا يزال في برشلونة، وأنه لن يسافر إلى باريس الاثنين، إلا أن حماس الجماهير دفعهم للتوجه إلى ملعب النادي وانتظار النجم الأرجنتيني قبل أيام من وصوله.
وظهرت الجماهير الباريسية الكبيرة وهي تهتف "ميسي ميسي" بحماس بالغ، بعد اقتراب النجم الأرجنتيني من التوقيع لناديهم.
كما تجمع جزء آخر من الجماهير، في مطار باريس، ترقبا لوصول ميسي.
وكان نادي برشلونة قد أعلن رحيل أسطورة النادي ليونيل ميسي عن الفريق، الخميس الماضي، لتؤكد الأنباء الجديدة أن وجهة "البرغوث" هي باريس سان جرمان.
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