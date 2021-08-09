أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 125 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 125 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 125 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس، وغارتين لطيران تجسسي على التحيتا وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 121 قذيفة و95 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.