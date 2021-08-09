الأمم المتحدة تحذر من موجات حرارة مميتة في العالم

الأمم المتحدة تحذر من موجات حرارة مميتة في العالمأطلقت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تحذيرا شديد اللهجة، من أن العالم قريب بشكل خطير من ارتفاع درجات الحرارة الجامح، وأن اللوم يقع على عاتق البشر بشكل لا لبس فيه.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، حذر العلماء في تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، من أن "مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مرتفعة بما يكفي لضمان اضطراب المناخ لعقود إن لم يكن لقرون".

هذا بالإضافة إلى "موجات الحرارة المميتة والأعاصير القوية والظروف الجوية المتطرفة الأخرى التي تحدث الآن ومن المرجح أن تصبح أكثر حدة".

من جهته وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التقرير بأنه "رمز أحمر للبشرية".. داعيا إلى "وضع حد فوري لطاقة الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى عالية التلوث".

وقال غوتيريش في بيان له: "أجراس الإنذار تصم الآذان.. يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة ناقوس الموت للفحم والوقود الأحفوري، قبل أن يدمروا كوكبنا".