وزارة الدفاع السعودية رابط الوظائف الشاغرة بالمستشفيات العسكرية 1443

وزارة الدفاع السعودية رابط الوظائف الشاغرة ، بالمستشفيات العسكرية، في الإدارة العامة للخدمات الصحية، بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والتي أعلنت عنها الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي تويتر، أمس يوم الأحد، الموافق 8 أغسطس للعام 2021م، الموافق 29 من شهر ذي الحجة 1442هـ، وذلك للكفاءات المميزة، وفق رؤية المملكة 2030م، لاستقطاب الموارد البشرية السعودية، للتوطين في الأماكن الحيوية بالمملكة، حيث تتوفر لدى الوزارة أكثر من 2181 وظيفة شاغرة، في تخصصات طبية مختلفة ومتنوعة، والتسجيل مفتوح للرجال والنساء السعوديين، وفق شروط التقديم والتسجيل، التي حددتها الوزارة، مع الحرص على عدم تجاوز موعد التقديم، وإلا لن يلتفت للطلب المقدم.

وزارة الدفاع السعودية رابط الوظائف

إضافة لما سبق ذكره، فالجدير بالعلم أن التقديم بوظائف وزارة الدفاع السعودية، بالمستشفيات العسكرية، والمراكز الصحية يتوجب أن يتوافر في المتقدم العديد من الشروط، وأهمها عدم تجاوز المدة المحددة للتقديم، حيث أن باب التقديم والتسجيل مفتوح، حتى يوم الثلاثاء الموافق، 7 من شهر سبتمبر للعام 2021م، الموافق 30 من شهر محرم للعام الهجري الحالي 1443هـ، كما يجب أن يقوم لراغب في شغل الوظيفة، بتقديم كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بمعلوماته، وينتظر الإعلان عن المقبولين بوظائف وزارة الدفاع.

التخصصات الشاغرة بمستشفيات العسكرية بالدفاع السعودي 1443هـ

كذلك عن التخصصات المتاحة التقديم لها، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا جميع التخصصات في مجال الطب.

كذلك جميع التخصصات في مجال التمريض.

أيضًا مجال صيانة الطائرات.

كذلك وظائف شاغرة في مجال الجودة وسلامة المرضى.

أيضًا وظائف الإدارة المالية.

كذلك وظائف شاغرة بمجال الموارد البشرية.

أيضًا وظائف في الخدمات الطبية المساعدة.

وفرص عمل متاحة تقنية المعلومات.

ووظائف شاغرة في مجال إدارة المشاريع.

أيضًا وظائف شاغرة بمجال تقنية المعلومات.

في النهاية وظائف في مجال التخطيط والتطوير.

كيفية التقديم بالخطوات لوظائف وزارة الدفاع السعودية 1443هـ

كما يجب على المتقدم، للوظائف الشاغرة بوزارة الدفاع السعودية للعام 1443هـ، اتباع الخطوات التالية بالترتيب: