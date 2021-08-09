وزارة الدفاع السعودية رابط الوظائف الشاغرة بالمستشفيات العسكرية 1443

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وزارة الدفاع السعودية رابط الوظائف الشاغرة ، بالمستشفيات العسكرية، في الإدارة العامة للخدمات الصحية، بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والتي أعلنت عنها الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي تويتر، أمس يوم الأحد، الموافق 8 أغسطس للعام 2021م، الموافق 29 من شهر ذي الحجة 1442هـ، وذلك للكفاءات المميزة، وفق رؤية المملكة 2030م، لاستقطاب الموارد البشرية السعودية، للتوطين في الأماكن الحيوية بالمملكة، حيث تتوفر لدى الوزارة أكثر من 2181 وظيفة شاغرة، في تخصصات طبية مختلفة ومتنوعة، والتسجيل مفتوح للرجال والنساء السعوديين، وفق شروط التقديم والتسجيل، التي حددتها الوزارة، مع الحرص على عدم تجاوز موعد التقديم، وإلا لن يلتفت للطلب المقدم.وزارة الدفاع السعودية رابط الوظائف
إضافة لما سبق ذكره، فالجدير بالعلم أن التقديم بوظائف وزارة الدفاع السعودية، بالمستشفيات العسكرية، والمراكز الصحية يتوجب أن يتوافر في المتقدم العديد من الشروط، وأهمها عدم تجاوز المدة المحددة للتقديم، حيث أن باب التقديم والتسجيل مفتوح، حتى يوم الثلاثاء الموافق، 7 من شهر سبتمبر للعام 2021م، الموافق 30 من شهر محرم للعام الهجري الحالي 1443هـ، كما يجب أن يقوم لراغب في شغل الوظيفة، بتقديم كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بمعلوماته، وينتظر الإعلان عن المقبولين بوظائف وزارة الدفاع.التخصصات الشاغرة بمستشفيات العسكرية بالدفاع السعودي 1443هـ
كذلك عن التخصصات المتاحة التقديم لها، نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا جميع التخصصات في مجال الطب.
- كذلك جميع التخصصات في مجال التمريض.
- أيضًا مجال صيانة الطائرات.
- كذلك وظائف شاغرة في مجال الجودة وسلامة المرضى.
- أيضًا وظائف الإدارة المالية.
- كذلك وظائف شاغرة بمجال الموارد البشرية.
- أيضًا وظائف في الخدمات الطبية المساعدة.
- وفرص عمل متاحة تقنية المعلومات.
- ووظائف شاغرة في مجال إدارة المشاريع.
- أيضًا وظائف شاغرة بمجال تقنية المعلومات.
- في النهاية وظائف في مجال التخطيط والتطوير.
كما يجب على المتقدم، للوظائف الشاغرة بوزارة الدفاع السعودية للعام 1443هـ، اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا الدخول على رابط الموقع الرسمي الخاص، بوظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
- يلي ذلك الدخول إلى النظام بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر.
- كذلك القيام بتعبئة البيانات المطلوبة الخاصة، بالوظيفة المراد التقدم إليها.
- ثم إرسال السيرة الذاتية، على الموقع الإلكتروني.
- في النهاية التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وفي خانتها المناسبة، ثم الضغط على أيقونة إرسال.
الوسوم
وزارة الدفاع السعودية رابط الوظائف الشاغرة ، بالمستشفيات العسكرية، في الإدارة العامة للخدمات الصحية، بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والتي أعلنت عنها الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي تويتر، أمس يوم الأحد، الموافق 8 أغسطس للعام 2021م، الموافق 29 من شهر ذي الحجة 1442هـ، وذلك للكفاءات المميزة، وفق رؤية المملكة 2030م، لاستقطاب الموارد البشرية السعودية، للتوطين في الأماكن الحيوية بالمملكة، حيث تتوفر لدى الوزارة أكثر من 2181 وظيفة شاغرة، في تخصصات طبية مختلفة ومتنوعة، والتسجيل مفتوح للرجال والنساء السعوديين، وفق شروط التقديم والتسجيل، التي حددتها الوزارة، مع الحرص على عدم تجاوز موعد التقديم، وإلا لن يلتفت للطلب المقدم.وزارة الدفاع السعودية رابط الوظائف
إضافة لما سبق ذكره، فالجدير بالعلم أن التقديم بوظائف وزارة الدفاع السعودية، بالمستشفيات العسكرية، والمراكز الصحية يتوجب أن يتوافر في المتقدم العديد من الشروط، وأهمها عدم تجاوز المدة المحددة للتقديم، حيث أن باب التقديم والتسجيل مفتوح، حتى يوم الثلاثاء الموافق، 7 من شهر سبتمبر للعام 2021م، الموافق 30 من شهر محرم للعام الهجري الحالي 1443هـ، كما يجب أن يقوم لراغب في شغل الوظيفة، بتقديم كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بمعلوماته، وينتظر الإعلان عن المقبولين بوظائف وزارة الدفاع.التخصصات الشاغرة بمستشفيات العسكرية بالدفاع السعودي 1443هـ
كذلك عن التخصصات المتاحة التقديم لها، نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا جميع التخصصات في مجال الطب.
- كذلك جميع التخصصات في مجال التمريض.
- أيضًا مجال صيانة الطائرات.
- كذلك وظائف شاغرة في مجال الجودة وسلامة المرضى.
- أيضًا وظائف الإدارة المالية.
- كذلك وظائف شاغرة بمجال الموارد البشرية.
- أيضًا وظائف في الخدمات الطبية المساعدة.
- وفرص عمل متاحة تقنية المعلومات.
- ووظائف شاغرة في مجال إدارة المشاريع.
- أيضًا وظائف شاغرة بمجال تقنية المعلومات.
- في النهاية وظائف في مجال التخطيط والتطوير.
كما يجب على المتقدم، للوظائف الشاغرة بوزارة الدفاع السعودية للعام 1443هـ، اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا الدخول على رابط الموقع الرسمي الخاص، بوظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
- يلي ذلك الدخول إلى النظام بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر.
- كذلك القيام بتعبئة البيانات المطلوبة الخاصة، بالوظيفة المراد التقدم إليها.
- ثم إرسال السيرة الذاتية، على الموقع الإلكتروني.
- في النهاية التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وفي خانتها المناسبة، ثم الضغط على أيقونة إرسال.
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