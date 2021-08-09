القرض الأسري من بنك التسليف 1443 تعرف على أهم الشروط وطريقة الحصول عليه

القرض الأسري من بنك التسليف 1443 تعرف على الشروط المطلوبة وطريقة الحصول عليه. حيث يعتبر بنك السليف والادخار من أهم بنوك المملكة وأكبرها وكذلك أكثرها امتلاكاً للعملاء. كما أن بنك التنمية الاجتماعية يوفر الكثير من الخدمات والجديدة والمساعدات المادية العديدة والمهمة. حيث يساهم بنك التنمية الاجتماعية في مساعدة المواطنين لتوفير جميع احتياجاتهم المادية وكذلك التغلب على ظروف الحياة. كما أن يقدم البنك المساعدات المختلفة من أجل تطوير الاقتصاد السعودي وكذلك تحقيق أهداف رؤية الممكلة 2030. فهناك قروض عديدة ومتنوعة وكذلك هناك عدة أنواع من التمويل الشخصي بمختلف المساعدات وفترة السداد. ومن بين هذه الخدمات القرض الأسري الذي يقدمه البنك للمواطن من أجل توفير الاحتياجات المختلفة. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض القرض الأسري والشروط المطلوبة وطريقة الحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض للعاطلين بدون كفيل تعرف على أفضل قرض للعاطلين عن العمل وأهم الشروط.

القرض الأسري من بنك التسليف 1443

يوفر بنك التسليف والادخار الكثير من الخدمات المختلفة للعملاء والتي من بينها القرض الأسري. والذي يعتبر من أهم أنواع القروض الشخصية التي يوفرها البنك للعملاء من أجل توفير الاحتياجات المادية. وكذلك فإن بنك التسليف يوفر القرض الأسري من أجل تقديم المساعدات للأسر ذات الدخل المتوسط أو الضعيف. ومن أكثر ما يميز هذا القرض هو أن البنك يقدم هذا القرض بدون فوائد وذلك من أجل تحمل أعباء الحياة المادية ومساعدتها على التغلب عليها. كما يتميز هذا القرض بسرعة الحصول عليه حيث يتطلب هذا القرض مدة من أسبوع إلي عشر أيام.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض

وضع بنك التسليف والادخار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في من يريد الحصول على القرض. ويمكننا عرض الشروط المطلوبة للحصول عليه كما يلي :

يجب ألا يتخطي المتقدم للحصول على القرض سن ال70 عاما

كما يجب ألا يتخطي عمر الكفيل ال55 عاماً

يشترط ألا يتخطي الدخل الشهري للمتقدم 12.500 ريال سعودي

وبالنسبة للمرأة فيجب حتي تتمكن من الحصول على القرض أن تكون من المطلقات أو آرامل ولديها ابن أو أكثر

وعند التقديم للحصول على القرض ألا يكون المتقدم مديون بقرض لبنك آخر

توفير جميع الأوراق المطلوبة وكذلك الضمانات

وكذلك يجب تقديم رهن عقاري بقيمة لا تقل عن قيمة القرض

كما يجب سداد أول قسط من القرض بعد مرور 30 يوم من الحصول على القرض.

طريقة الحصول على القرض

حتي يتمكن العميل من الحصول على القرض القيام بخطوات بسيطة للحصول عليه. ويمكننا ذكر هذه الخطوات كما يلي: