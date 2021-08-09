قرض بدون فوائد قصير الأجل من بنك سامبا للسعوديين والمقيمين

قرض بدون فوائد قصير الأجل من بنك سامبا السعودي, يقدم بنك سامبا السعودي تمويل يصل إلي مائة ألف ريال سعودي وفقا لشروط تم تحديدها من بك سامبا, ويسعى بنك سامبا لتقديم هذا التمويل لجميع عملائه بشكل سهل ويسير ومدة تمويل تصل إلي تسع شهور, ويهدف هذا التمويل بمنحك مبلغ صغير أو متوسط لكي تستطيع شراء سيارة أو دفع فواتير أو ديون عليك أو شراء منزل أو تأسيسه, وفي مقالنا سوف نقوم بكتابة لكم كيفية الحصول علي قرض بدون فوائد قصير الأجل من بنك سامبا السعودي وفترة سداد تصل إلي 9 شهور.

شروط الحصول على تمويل بدون فوائد من بنك سامبا

صرح بنك سامبا انه يوجد بعض الشروط التي يجب أن تكون في المتقدم للحصول علي قرض البنك القصير الأجل والذي يصل إلي مائة ألف ريال سعودي وبدون فوائد.

أن يكون المتقدم موطناً سعودياً.

يمكن للمقيمين الحصول علي التمويل الذي يصل إلي مائة ألف ريال سعودي بدون فوائد بشرط أن يكون له مستحقات نهاية خدمة للجهات الحكومية أو القطاع الخاصة.

أقل دخل شهري لكي يستطيع الشخص الحصول علي التمويل الذي يكون بدون فوائد من بنك سامبا هو 5000 ريال.

يجب أن يقوم بقضاء شهر واحد علي الأقل في العمل الذي يعمل به.

خطوات الحصول على تمويل بنك سامبا

تستطيع الآن أن تقوم بالتقديم في بنك سامبا من اجل التمكن من الحصول علي القرض الذي بدون فوائد والمقدم لكل الأشخاص سواء كان سعودياً أو شخص مقيم أجنبياً, وللحصول علي التمويل يمكنك أن تقوم باتباع الخطوات التالية.

يتم زيارة اقرب فرع من فروع بنك سامبا والموجود في اغلب محافظات المملكة العربية السعودية, ويمكنك إيحاد ذلك عن طريق موقع بنك سامبا.

كما يمكن تعبئة نموذج طلب للحصول علي قرض بدون فوائد وذلك علي الموقع الرسمي لبنك سامبا, وسيتم التواصل معك في اقرب وقت.

ما يكتب في حقول طلب الحصول علي التمويل من بنك سامبا

عندما تقوم بتقديم طلب للحصول علي مساعدة مالية من بنك سامبا, تقوم بالتوجه إلي موقع بنك سامبا الإلكتروني الذي يوفر تقديم هذا الطلب من خلال موقعة الإلكتروني, وعندما تقوم بفتح صفحة الطلب يظهر لك بعض من الحقول التي يجب أن يتم ملئها حتي تستطيع الحصول علي هذا التمويل المميز الذي يكون بدون فوائد.

يتم كتابة مقدار المبلغ الذي تريد الحصول عليه من البنك بحيث لا يتعدى المائة ألف ريال سعودي.

ثم يتم كتابة الاسم بالكامل.

بعد ذلك كتابة رقم هاتف المنزل, ورقم الجوال ثم يتم كتابته مره اَخري لتأكيده, ثم كتابة رقم الهوية الشخصية للشخص المتقدم.

قم بكتابة البريد الإلكتروني الذي سوف تستقبل عليه الايميلات.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل بنك سامبا

لابد من أن تقوم بتوفير الأوراق والمستندات التي يطلبها البنك من اجل الظفر بقرض بنك سامبا المميز, حيث حدد بنك سامبا مجموعة من المتطلبات والأوراق التي يجب أن تتوافر لديك عند التقدم بطلب للحصول علي هذا القرض المميز.

تعبئة طلب التمويل, حيث يوجد نموذج طلب تمويل بدون فوائد من بنك سامبا علي الموقع الإلكترونية الخاص بالبنك لابد أن تقوم بكتابته وملء المعلومات الشخصية المطلوبة فيه.

توفير صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة إذا كنت شخص غير سعودي.

شهادة من جهة العمل تبين المسمي الوظيفي وتاريخ الالتحاق والدخل الشهري والبدالات إذا كانت موجودة.

موافقة صاحب العمل بتحويل الراتب علي البنك.

العنوان الرئيسي لبلد المقيم.

كيفية التواصل مع بنك سامبا

وفر بنك سامبا الكثير من وسائل التواصل مع عملائها ومع من يرغب في الاستفسار عن أي شئ أو التقديم علي أي خدمة من الخدمات المصرفية لبنك سامبا, حيث من ضمن وسائل التواصل مع بنك سامبا.

يمكنك الاتصال علي الرقم المجاني 8001242000. ويمكنك أيضاً الاتصال علي الرقم الاَخر والمتوفر من قبل البنك وهو 966114797400. كما يمكنك أن تقوم بالتواصل مع بنك سامبا من خلال الدخول علي حساب سامبا أون لاين الخاص بك, ثم تقوم بالنقر علي أيقونة الاهتمام بالعميل ثن تقوم بعدها تقوم بكتابة الرسالة التي تريد الاستفسار عنها إلي بنك سامبا. أو يمكنك أن تقوم بمراسلة بنك سامبا من خلال الفاكس وذلك علي رقم 966112177979.

سامبا أون لاين

هي خدمة إلكترونية يقدمها بنك سامبا لكل عملائه, حيث يمكنك أن تقوم بعمل كل احتياجات المصرفية من خلال هذه الخدمة, كما يمكنك أن تقوم بالوصول علي حسابك الشخصي في بنك سامبا في أي وقت وفي أي مكان علي مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع, وذلك من اجل توفير وقتك وجهدك وراحتك.

مميزات الحصول علي تمويل سامبا بدون فوائد

يتميز قرض بنك سامبا بالكثير من الصفات المميزات ومنها.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتوافق عليه من الرقابة الشرعية.

تصل فترة السداد إلي تسعة أشهر.

يستطيع أي شخص داخل المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل سواء كان سعودياً أو مقيماً.

يتميز بأنه تأمين تكافلي مجاني, حيث يسقط القرض أو التمويل بمجرد الوفاة أو الحجز الدائم لا قدر الله.

سوف تقوم بالحصول علي بطاقة الائتمان مجانا.

تحديث الهوية الوطنية والعنوان الوطني لبنك سامبا من خلال سامبا موبايل

يمكنك الآن تحديث بيانات الهوية الوطنية والعنوان الوطني من خلال الخدمة المقدمة من بنك سامبا من خلال موبايلك.