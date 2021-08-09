يعتبر نظام التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية ، نظام متكامل للتعلم يختص بالربط بين جميع المؤسسات التعليمية بمختلف اختصاصاتها ، والتابعة لوزارة التعليم السعودية ، وذلك استناداً إلي قاعدة بيانات رقمية متكاملة تشتمل علي جميع البيانات والمعلومات التي تخص سجلات الطلاب ومناهجهم العلمية والسنوات الدراسية المختلفة لجميع الاختصاصات ونتائج الطلاب ، كما تضم كافة بيانات المعلمين والإداريين بالمدارس والمباني والهيئات التابعة للوزارة ، وما يخص هؤلاء الموظفين من بيانات وظيفية ومؤهلات علمية وحركة تنقل وترقيات وتقييمات مديرين ومرؤوسين ، وجميع ما يشتمل الدورات الدراسية الحاصلين عليها والمطلوبة لتلقي التدرج الوظيفي التالي ، ويعمل النظام علي ضبط قواعد الترقيات والترشح للشواغر والترقيات والشؤون الطبية ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لحضراتكم ، نظام نور نموذج الفحص الطبي وحركة نقل المعلمين ، وذلك لتقديم الفحص الطبي للطلاب بالعام الدراسي الجديد ونماذج حركة وتنقل المعلمين بين المؤسسات والمدارس ، وتقدم وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي للخدمات الطلابية أيضاً.

نظام نور نموذج الفحص الطبي وحركة نقل المعلمين

يستطيع المعلمين الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للعام 1443 هجرياً للجنسين رجال ونساء عن طريق نظام نور بإتباع الخطوات التالية :

أولاً الدخول إلي رابط الدخول لخدمة نور.

ثانياً وضع اسم المستخدم وكلمة المرور أو تسجيل مستخدم جديد والدخول.

من الصفحة الرئيسية نختار شؤون المعلمين.

ثم نقوم باختيار أيقونة حركة نقل المعلم.

بعد ذلك تقوم بتحديد نوعية الحركة.

بعدها نختار أيقونة حركة النقل الخارجي.

عليكم بكتابة بيانات المعلم بالكامل.

وأخيراً نضغط علي إرسال الطلب.

أولاً يقوم الطالب أو ولي أمره بالدخول لمنصة نور أو التسجيل إن لم يكن مسجل.

ثانياً من الصفحة الرئيسية نختار الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً نحدد نموذج الفحص الطبي.

رابعاً نقوم بتحميل النموذج المرفق في الصورة أدناه ونملأ البيانات الشخصية بالنموذج.

خامساً نقوم برفع النموذج والتقديم وانتظار موعد الفحص الطبي للتوجه لمركز الفحص.

طريقة تقديم نموذج الفحص الطبيخدمات نظام نور من وزارة التعليم

يقدم نظام نور العديد من الخدمات عن طريق رابط دليل الخدمات المقدمة من نظام نور وهي كالآتي :