زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال والصفوف الأولى في 60% قامت دائرة التعليم والمعرفة بالعمل على زيادة الساعات العادية لجميع الصفوف الدراسية الخاصة برياض الأطفال حتى السنة الثالثة في المدارس الخاصة، وبالتالي سوف تصل نسبتها إلى 60% مع بداية العام الدراسي الجديد وبالتالي تم تحديد بعض المعايير الخاصة ب فتحه أبوابها ليتم استقبال الطلبة من خلال العام الدراسي الجديد.

وبالتالي أكدت دائرة البحوث أنه سوف يتم العمل على سطح المدارس حول العالم يتم بدأ التجارة يتم العمل على استسقاء وتحديد التحديات الخاصة من التشاور والاستبيانات مع وجود التحليلات القيادية الخاصة بالمعلمين المدرسين وذوي الطلبة، وبالتالي تتضمن هذه الجهود في تحديد أهداف الارشادات والسياسات يتم العمل على فتح المدارس قدر المستطاع وسوف يتم العمل على زيادة الوقت يتم تحديد واستيعابك لمدرسة وتلبية كافه متطلباتها.

زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال

بينما أوضحت الطاقة الاستيعابية التي ازدادت لجميع طلبة لرياض الأطفال سوف تبدأ من الصف الثاني إلى السنة الثالثة كحد أدنى، أما بالنسبة لغير القادرين على الالتزام بالتباعد الجسدي من عشرة إلى 16 طالبا سوف تكون في كل مجموعة ليتم تنفيذ التباعد داخل المدرسة إلى متر، وفي جميع أنحاء المدرسة وبالتالي يتم تمكين عدد كبير من جميع الطلاب ليتم استكمال التعليم مع زملائهم من المعلمين يتم تحسين جودة حياة الطلبة ليتم العمل على التطويع الفكري والاجتماعي والنفسي والبدني.

حيث أوضحت الدائرة أن جميع المدارس الخاصة في أبوظبي تبدأ بالاستعداد لأداء عملها مع تنفيذ كافة معايير الفتح المعتمدة للعام الدراسي الجديد، وبعد ذلك أكد أنه ينبغي على كل مدرسة أن يكون لديها كافة المستجدات وفريق الاستجابة والإدارات المعينة داخل المدرسة والتي تتضمن الشؤون الأكاديمية وشؤون الطلبة والموارد البشرية.