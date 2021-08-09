جامعة الإمارات تعتمد التقويم الدراسي للعام الأكاديمي القادم، قد اعتمدت جامعة الإمارات العربية بدأ التقويم الدراسي للعام الاكاديمي المقبل 2022 وبالتالي سوف تبدأ الدراسة في يوم 22 من أغسطس الحالي، وأوضحت الجامعة من خلال الموقع الالكترونى الخاص بها أنه قد يحدث بعد التعديلات الجديدة على التقويم الذي تم اعتماد وذلك على حسب المناسبات الدينية خلال العام الاكاديمي.

بينما أوضحها التقويم أن أعضاء هيئة التدريس وجميع المدرسين والموظفين الأكاديميين سوف يحضرون في يوم 15 من شهر أغسطس وبالتالي سوف يتم العمل على استقبال الطلبة والأنشطة الثقافية واختبارات قياس القدرات، وسوف يبدأ التسجيل من خلال هذه الفترة بدأ من 15 إلى 19 من شهر أغسطس وبالتالي سوف يتم تحديد موعد إضافة المسافات الدراسية التي سوف تبدأ 26 أغسطس، وسوف يتم تحديد يوم 16 سبتمبر 2022 الانسحاب دون أي رسوب.

التقويم الأكاديمي للجامعة

قد أوضح التقويم الأكاديمي للجامعة أن جميع الطلاب سوف يبدءون الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول من 10 أكتوبر حتى 20 أكتوبر وسوف تبدأ امتحانات نهاية الفصل في 11 ديسمبر إلى 18 ديسمبر، وبالتالي سوف يتم تحديد الإجازة الخاصة بطلاب يوم 22 ديسمبر القادم حتى 30 من نفس هذا الشهر.

آلية التعليم فى العام الدراسى المقبل

قد أوضحت مؤسسة الأمارات للتعليم أن تحديد آلية التعليم في جميع المدارس الحكومية بداء من العام الدراسي المقبل وسوف يتم العمل على تحديد الخطط والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعينة في ظل هذه الظروف الصعبة ينبغي على الجميع الالتزام بهذه التوجيهات، حيث قامت المؤسسة بوضع خطة متكاملة تتناسب مع التعليم العام الدراسي الجديد 2022 وتوضيح آلية التعليم للتغلب على الظروف الصعبة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في وقت سريع مع تقديم أفضل المشروعات الخاصة بطلبه والمبادرات والخدمات الهامة وذلك في كافة المدارس الحكومية.