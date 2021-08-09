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عمر شويل - جدة الوطني للمبرمجين يدرب بطلاب على الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع فيسبوك، قد أعلن البرنامج الوطني للمبرمجين عن بدء تنظيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي، وهذا لأول مرة يحدث خلال الفترة من 15 إلى 26 أغسطس من الشهر الحالى وهذا الأمر سوف يتم من خلال التعاون مع شركة فيسبوك العالمية حيث تتضمن هذه المشاركة تمكين طلاب الجامعات بالمهارات الرقمية المتنوعة، وبالتالي سوف يتم العمل على تدريبهم قم باستخدام جميع لغات البرمجة، وهذا الأمر سوف يتناسب مع كافة الجهود الوطنية اللي ليتم اشتراكهم فى التحول الرقمي داخل الإمارات.

الوطني للمبرمجين يدرب بطلاب على الذكاء الاصطناعي

حيث يتضمن تنظيم المخيم من المبادرات الخاصة بالبرنامج الوطني للمبرمجين الذي تم إطلاقه من قبل محمد بن راشد آل مكتوم صاحب السمو وهو رئيس الدولة ليتم العمل على تهيئة بيئة مناسبة للمواهب والاكاديميين وكذلك تتضمن الشركات الناشئة والعالمية لا يتم العمل على تقوية مكان دولة الإمارات في مجال البرمجة.

سوف يتم العمل على تحديد 50 طالب من طلاب الجامعات ليتم المشاركة في الدورات التدريبية والمحاضرات التي تتعلق بالبرمجة لكي تتمكنوا من معرفة كافة الوسائل التكنولوجيا في مجال الذكاء الاستثمار.

البرنامج الوطني للمبرمجين

وبالتالي أكد رئيس الدولة أن زكاة الاستثمار وتطبيقات العمل عن بعد وكذلك الاقتصاد الرقمي سوف يتم العمل على تقديم الدعم يتم إنشاء مجتمعات رقم 100 كاملة من قبل حكومة الأمارات، وسوف تتواجد في كل القطاعات الحيوية يتم العمل على تنمية مهارات الشباب بالمهارات المعرفية التي تساعده في القدرة على الابتكار والأفكار الجديدة للحصول على فرص مستقبلية.

وسوف تتضمن الشقق الجديدة مع فيسبوك العالمية سوف يتم البدء في تنظيم العمل يعني وأكدت حكومة الإمارات تحت محمد بن راشد آل مكتوم صاحب السمو أنه سوف يتم التعاون مع كافة الحكومات وشركات التكنولوجيا العالمية لكي يتم مساعدة جميع الطلاب والشباب في اكتساب العديد من المهارات المعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي معي والبرمجة لصناعة مستقبل.