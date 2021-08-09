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عمر شويل - جدة إلزام المدارس الخاصة بتشكيل فرق استجابة المستجدات وباء كوفيد 19 فتح دائرة التعليم والمعرفة أنه ينبغي تحويل طلبه المدارس الخاصة في ثلاث حالات يتم استكمال التعليم عن بعد حيث تتضمن تحويل الصف الدراسى واحد إلى التعليم عن بعد في حالة وجود اصابتين بين الطلاب، وبالتالي سوف يتم تحويل المجموعة الدراسية الكبيرة عندما يتم تسجيل ثماني حالات أو يمكن أن يتم تحويل المدرسة للتعليم عن بعد عندما يتم تسجيل 24 حالة اصابة وأكدت المدارس الخاصة أنه ينبغى أن يتواجد سرعة الاستجابة لهذا الوباء.

وبالتالي الوزارة أنه سوف يتم إغلاق المدرسة بشكل مؤقت في هذه الحالة وسوف يتم استكمال نظام التعليم عن بعد فوائد جزئي أو كامل وهذا بسبب بعض التوجهات الخاصة بالحكومة أو بسبب حدوث حالات اصابة مفاجئة وبالتالي في حال اكتشاف اكتشاف حالات مصابة سوف يتم تحويل المدرسة إلى نظام التعليم عن بعد وذلك من ضمن المعايير المحددة.

إلزام المدارس الخاصة بتشكيل فرق استجابة

بينما أوضحت أن تسجيل المدرسة حالتين مصابتين في الصف سوف يتم انتقال هذا الصف إلى نظام التعليم عن بعد في هذه الحال، أما في حالة تحويل أربع صفوف في المجموعة المدرسية لنظام التعليم عن بعد في حالة تسجيل ثمان حالات، وأكدت أنه ينبغي على الجميع الالتزام بكافة المعايير المحددة مع تواجد لجنة من فريق الاستجابة لهذا الوباء.

ينبغى أن يتواجد شخص بشكل دائم خلال اليوم الدراسي سواء كان نائب المدير أو مدير المدرسة أو ممرض المدرسة في حالة الطوارئ أو الحوادث بشكل مفاجئ مع أهمية وجود مشرف المدرسية الذي سوف يكون مسئول عن تعقيم المدرسة وتحركات الموظفين والطلاب وكذلك تواجد مرافق في مبنى المدرسة.

دائرة التعليم داخل المدرسة

أما بالنسبة للفريق الاستجابة يتضمن تتبع الحالات المخلطة وسوف يتم العمل على مراجعة جميع سجلات حدود الطلبة والموظفين وذلك في حالة اصابة الطالب أو أحد أعضاء العمل بهذا الوباء وسوف يتم تسجيل مجموعة الأشخاص الذين يتواصلون مع الشخص المصاب، وينبغي متابعة حالات المخالطة لتقديم الدعم اللازم لهذا الشخص.

وسوف يتضمن الفريق مسؤول متوسط يتواصل مع جميع أولياء الأمور والموظفين وكذلك مع دائرة التعليم داخل المدرسة مع أهمية إنشاء غرفة عزل داخل المدن أسهل وتجهيزها طبياً في حالة الاشتباه من قبل الطلاب أو هيئة التدريس، وينبغي أن تكون الغرفة خارج العيادة المدرسية لأخذ كافة الإجراءات الاحترازي ولا التزام بمعايير التباعد وارتداء الكمامات.