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عمر شويل - جدة التقنية تقوم باعتماد التعليم الهجين للعام الأكاديمي الجديد، قد اعتمدت كلية التقنية العليا الخاصة بنظام التعليم الهجين للدراسة في العام الدراسي الجديد القادم أنه ينبغي على الطلاب الملتحقين بالكلية الحصول على التعليم بشكل متنوع من خلال التواجد داخل القاعات الخاصة، وتشمل التعليم عن بعض وذلك على حسب التخصصات المحددة، وبالتالي أكدت الكليات على الموقع الإلكتروني أن الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الأول سوف تبدأ يوم 22 أغسطس من الشهر الحالي

وسوف يتم قبلها بدأ دوام أعضاء هيئة التدريس وجميع الموظفين الأكاديميين بدأ من 15 أغسطس، وبالتالي سوف يتم تنظيم النشاط للجميع الطلاب الجدد وتحديد اختبارات التقييم يتم التسجيل بداء من 15 إلى 19 من أغسطس، وبالتالي سوف يتم فتح التسجيل الإلكتروني امتحانات الإعادة الطلبة الذين لم يقوم بالانتهاء بالمتطلبات خلال هذه الفترة.

اعتماد التعليم الهجين للعام الأكاديمي

بينما أوضح التقويم الأكاديمي لجميع الكليات أن نبدأ من اليوم التاسع من ديسمبر القادم سوف يكون أخر يوم للدراسة في الفصل الدراسي الأول، وبالتالي سوف تبدأ الامتحانات النهائية في الشهر الحادي عشر من ديسمبر وسوف تستمر حتى يوم 18.

بالنسبة لإجازة الشتاء الخاصة بالطلبة سوف تبدأ يوم 19 ديسمبر المقبل وسوف تستمر حتى شهر يناير 2022 وسوف تبدأ هيئة التدريس في يوم 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير 2022 وبالتالي سوف يتم بدأ أعضاء هيئة التدريس والموظفين الفصل الدراسي الثاني في يوم االرابع من يناير 2022 مع بدأ تنظيم النشاط التوجيه لجميع الطلاب وتحديد التسجيل الذي سوف يستمر حتى السادس من الشهر وبالنسبة لفتح التسجيل عبر الانترنت لجميع الطلاب لأداء الاختبارات وسوف تستمر حتى 2 يناير 2022 حتى يوم 6 يناير.

أما بالنسبة للتقويم سوف يبدأ يوم التاسع من يناير للعام الجديد 2022 وسوف تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، أما بالنسبة الاجازة الخاصة بهيئة التدريس سوف تبدأ يوم 27 ماوس وتستمر حتى السابع من أبريل وسوف تستمر الأجازة الخاصة بهيئة التدريس حتى يوم 31 مارس، وسوف يعودون إلى الدوام في يوم ثلاثة أبريل ويتم استئناف الدراسة في العاشر من شهر أبريل.