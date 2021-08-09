فيديو وصور.. فيضانات صيفية غير معتادة فى البندقية

جدة - نرمين السيد - غمرت مياه فيضانات صيفية غير معتادة ساحة القديس مرقس الشهيرة فى مدينة البندقية الإيطالية ووصل منسوبها خلال الليلة الماضية إلى ما يصل لمتر، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية".





وبحسب "مونت كارلو" عادة ما تشهد تلك المدينة التى تضم العديد من القنوات المائية ظاهرة تُعرف باسم أكوا ألتا أى المد والجزر الاستثنائى فى الخريف والشتاء. وأدت فيضانات مدمرة فى نوفمبر 2019 إلى خسائر تقدر بمئات الملايين من اليورو.

لكن ما حدث مساء أمس الأحد كان أقل حدة وضررا. وخاض السياح فى مياه الفيضانات وهم يمسكون أحذيتهم فى أيديهم ورقص الشباب على أنغام الموسيقى فى الساحة ولعب الأطفال بالمياه.

وتشهد البندقية هذا الارتفاع فى منسوب المياه بسبب مزيج من العوامل لكن تغير المناخ يفاقمها، إذ ارتفع منسوب المياه فى البحر وأصبحت موجات المد أعلى من المعتاد مما تسبب فى هبوط مستوى اليابسة فى المدينة.

وهناك حاجز للحماية من الفيضانات تأجل كثيرا العمل به واستُخدم للمرة الأولى فى أكتوبر الماضى لكنه لا يعمل إلا لمنع الموجات التى يزيد ارتفاعها عن 130 سنتيمترا.