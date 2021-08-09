فرنسا.. التصريح الصحى يدخل حيز التنفيذ على الرغم من المظاهرات ضده

جدة - نرمين السيد - يبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين، فى فرنسا العمل بالتصريح الصحى، الذى سيصبح جزءا من الحياة اليومية للسكان، على الرغم من اعتراض الشارع، بعدما صدق عليه المجلس الدستورى، للحد من كورونا.





وسيتعيّن على الفرنسيين أن يُبرزوا هذه الوثيقة فى كل مكان، من الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح إلى المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة، وحتى إذا ارادوا شرب القهوة على شرفة أى مقهى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأعلنت الحكومة أنه سيكون هناك أسبوع من التساهل والاستعداد، ليُتاح لأصحاب المؤسسات الاعتياد على الوثيقة الجديدة المتمثلة برمز الاستجابة السريعة (QR).

وأقر المتحدث باسم الحكومة، جابريال اتال، بأنه "إجراء ملزم إضافى" لكن الحكومة تعتبره ضروريا، بينما يستمر الوضع الصحى فى التدهور.

من جهته قال وزير الصحة الفرنسى، أوليفييه فيران، إنّ "التصريح الصحّى والتقدّم فى التطعيم يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق".

وتدخل هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ، بينما شهدت فرنسا، السبت، خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالى، مزيدا من المظاهرات ضد التصريح الصحى والتطعيم الإجبارى لمقدمى الرعاية الصحية.

واعتراضا على التصريح الصحى خرجت فى فرنسا مسيرات احتجاجية شارك فيها نحو 237 ألف شخص، بينهم 17 ألفا فى باريس.