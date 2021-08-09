نتائج التوجية الجامعي 2021 وطريقة معرفة التخصص الذي تم التوجيه إليه

نتائج التوجية الجامعي 2021 هو الخبر الذي ينتظره العديد من طلاب الإرشاد الجامعي في الجزائر،حيث ينال الإرشاد الجامعي باهتمام من قبل العديد من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، وقد أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر إلي إعلان نتيجة الطلاب للسنة الجامعية 2021 -2022 لحاملي بكالوريا 2021 يوم الأحد الموافق 8 من أغسطس(أوت) 2021 ميلادية، وقد تم بالفعل إعلان النتيجة يوم أمس بعد الساعة الواحدة و النصف ظهراً، وذلك من خلال موقع التسجيلات الجامعية، للعمل علي توفير سبل الراحة أمام الطلاب ومنع التزاحم منعاً لانتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19″مع أرق أمانينا بالتوفيق لجميع الطلبة الطالبات.

نتائج التوجية الجامعي 2021

أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه يمكن لجميع الطلاب الاطلاع علي النتائج الخاصة بهم أو الخاصة بذويهم عن طريق الدخول إلي رابط نتائج التوجية الجامعي واتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

يجب علي الطلاب تفعيل التسجيلات الأولية، حيث يقوم الطالب بكتابة وتعبئة بطاقة الرغبة وترتيبها ترتيباً تنازلياً.

علي الطلبة تدوين جميع المعلومات والبيانات المطلوبة ، مع التأكيد علي إرسال بطاقة الرغبة ونسخها.

وحتي يتمكن طلاب شهادة البكالوريا 2021 الاستعلام عن نتيجة التوجيهات الجامعية في الجزائر يمكنهم اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة وهي كالتالي:

يجب الدخول علي موقع التسجيلات الجامعية وهو كالتالي:www.orientation.esi.dz2021.

علي الطالب كتابة رقم التسجيل الخاص به في المكان المخصص لذلك.

يجب كتابة اسم الطالب و الرقم السري بشكل صحيح.

علي الطلاب الضغط علي أيقونة نتيجة استظهار النتائج ، سوف تظهر جميع تفاصيل النتيجة أمامكم علي الفور.

طريقة معرفة التخصص الذي تم التوجيه إليه

عد تسجيل الدخول إلي الموقع سوف يتم عرض نتائج التوجية الجامعي 2021 وسوف تظهر لك التخصصات كالتالي:

التخصصات باللون الأحمر: تعني أن معدلات الطالب لا تسمح له بدراسة تلك التخصصات.

تخصص واحد باللون الأخضر: تعني انه تم تخصيصك في هذا التوجية.

وبعد الاطمئنان علي نتيجة الطلاب يجب معرفة بعض الحالات التالية لتتمكن من حل أي مشكلة قد تواجهك وهي كالتالي: