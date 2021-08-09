الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني وشروط القروض

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد الحاصلين على القروض من بنك التنمية الاجتماعية وذلك رغبة منهم في معرفة هل يمكن إعفاء بنك التسليف لهم من عدمه ليبدأ العميل في تقديم إعفاء بنك التسليف 1443 ، وكذلك يتم البحث عن بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط المستحقة على المستفيد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني

يمكن الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني من خلال المرور ببعض الخطوات التي أتاحها بنك التنمية الاجتماعية وتتلخص هذه الخطوات في:

يتم الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام الحساب الشخصي له على الموقع.

التوجه بعد ذلك إلى أيقونة خدمة التقارير.

يقوم المستفيد من خلال هذه الخانة بعرض كشف الحساب الخاص به مدون به كافة التعاملات التي تتم على القرض بالإضافة إلى الأقساط المسددة والمستحقة على العميل.

بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط

أتاح بنك التسليف إمكانية الاستعلام عن الأقساط المتبقية على القروض الحاصل عليها العميل وذلك شريطة أن يكون لديه حساب شخصي على موقع البنك الرسمي، ومن ثم يتم المرور بالخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع التنمية الاجتماعية ومن ثم التوجه إلى خانة تسجيل الدخول.

يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني.

يتم التوجه إلى خانة كتابة رقم الحساب وكتابة رقم حساب العميل به.

يطلب بعد ذلك الموقع رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستعلم.

بمجرد كتابة رقم الهوية يتم والضغط على استعلام يتم تحويل المستعلم إلى صفحة أخري مدون بها كافة المعلومات الخاصة بالأقساط المستحقة.

شروط الحصول على القروض بنك التنمية

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها لكي يتم الموافقة على طلب القروض وهي: