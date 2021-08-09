شروط استخراج قرض العمل الحر 1443 بالتفصيل ؛ من الواجب على كل مواطن يريد الحصول على قرض العمل الحر من بنك (التنمية الاجتماعية) أو بنك التسليف أن يكون متوفر فيه جميع الشروط والأحكام المهمة التي وضعها البنك وذلك لمن يريد الدخول في عالم رجال الأعمال وهذا القرض متاح لعدد من الفئات من المواطنين السعوديين المقيمين بها من القطاعين العام والخاص وأيضا النساء والشباب المتعطل عن العمل؛ وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح شروط استخراج قرض العمل الحر علي موقع ثقفني.قرض العمل الحر من بنك التسليف
حرصت المملكة العربية السُّعُودية على تقديم العديد من القروض المهمة التي يحتاج إليها المواطن السعودي ومن هذه القروض قدمت المملكة قرض ( تمويل بنكي بدون فوائد ) وهذا القرض للمواطنين الذين يعملون ويريدون زيادة في دخلهم والتحسين من وضعهم المالي والمعيشي ولكل من يكون يمتهن أي مهنه أو حرفه ويريد الحصول على هذا التمويل كي يقوم يبدأ مشروع للمهنه التي يريدها ويحبها؛ ومع كل ذلك وفر أيضاً لعملاءه تمويل آخر وهو قرض السيارة الذي يصل المبلغ المالي الذي قام البنك بتحديده والذي يصل إلى مائة وخمسون (150) ألف ريال سعودي وهو ما يسمى بتمويل المركبات وقد حددت المملكة الفئات المستهدفة التي تستحق هذا القرض (منتج نفاد) قرض العمل الحر.ومن هذه الفئات المستهدفة التي تستحق هذا القرض مايلي:
- العاملين بالقطاع الخاص والعام.
- المواطن الذي لا يزيد الدخل الشهري له عن أربعة عشر (14) ألف ريال سعودي.
- المتعطلين عن العمل تحت سن الستين (60) عاماً.
- الذين يريدون العمل في النقل الاشتراكي.
كما ينقسم قرض العمل الحر الذي يوفره بنك التسليف (التنمية الاجتماعية) إلى نوعان وهما:
- تمويل عيني يصل الحد الأقصى له مائة وخمسون (150) ألف ريال سعودي.
- التمويل النقدي الحر الذي يصل المبلغ المالي المحدد له ستون (60) ألف ريال سعودي.
يوجد عدد من الشروط والمعايير المهمة التي يجب توافرها في المتقدم بطلب الحصول على قرض العمل الحر الذي يوفره بنك التسليف (التنمية الاجتماعية)؛ وتتمثل هذه الشروط في السطور التالية:
- يجب أن يكون المتقدم بالطلب يحمل الجنسية السُّعُودية.
- يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية.
- لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر (18) عاماً.
- إحضار وثيقة العمل الحر لإثبات المشروع أو الحرفة التي سيحصل على القرض من خلالها.
- لم يكن قد حصل على قرض سابق من هذا البنك.
- إذا كان قد حصل على قرض سابق من هذا البنك يجب أن يكون قد تم تسديده بالكامل.
- لا يزيد الدخل الشهري له عن أربعة عشر (14) ألف ريال سعودي.
- لا يزيد التعثر في الفحص الائتماني عن ثلاثون (30) ألف ريال سعودي.
- يشترط عليه أن تكون فترة السداد أربعون (40) شهراً وفي أحيان أخرى يكون ستون (60) شهراً وذلك في حالة القرض العيني.
تتميز وثيقة العمل الحر بأنها لها عدة فوائد قد تهم المواطن السعودي ولكن يوجد شروط ومعايير مهمه لكي يتمكن المواطن من الحصول على هذه الوثيقة وتتم عملية استخراج وثيقة العمل الحر بإتباع الخطوات التالية:
- الانتقال الى البوابة الإلكترونية لموقع free / anee التابع للوزارة.
- الضغط على أيقونة (سجل معانا).
- إدخال رقم الجوال الخاص بصاحب الطلب.
- إدخال كلمة مرور جديدة.
- اختيار أيقونة فئة العمل إذا كانت (النقل الموجه الحر؛ الخِدْمَات التخصصية)
- توثيق الحساب من خلال رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.
- تاريخ الميلاد بالتقويمين الهجري والميلادي.
- تسجيل رقم التأكيد الذي سيصلك على الرقم الذي قام المواطن بإدخاله على أبشر.
- تسجيل آخر شهادة حصل عليها.
- اختيار أيقونة العمل الحر بالمملكة.
- رفع مِلَفّ pdf الذي يحتوي على صور أو روابط لعملك في المجال المحدد.
- في حالة توفير كل هذه الطلبات ستصدر لصاحب الطلب على الفور شهادة العمل الحر.
- يمكن الحصول على هذه الشهادة من خلال حساب صاحب الطلب على freelancing
- وذلك يمكن المواطن من الحصول على قرض نفاد من بنك التسليف (التنمية الاجتماعية أو من بنك أهل).
الوسوم
شروط استخراج قرض العمل الحر 1443 بالتفصيل ؛ من الواجب على كل مواطن يريد الحصول على قرض العمل الحر من بنك (التنمية الاجتماعية) أو بنك التسليف أن يكون متوفر فيه جميع الشروط والأحكام المهمة التي وضعها البنك وذلك لمن يريد الدخول في عالم رجال الأعمال وهذا القرض متاح لعدد من الفئات من المواطنين السعوديين المقيمين بها من القطاعين العام والخاص وأيضا النساء والشباب المتعطل عن العمل؛ وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح شروط استخراج قرض العمل الحر علي موقع ثقفني.قرض العمل الحر من بنك التسليف
حرصت المملكة العربية السُّعُودية على تقديم العديد من القروض المهمة التي يحتاج إليها المواطن السعودي ومن هذه القروض قدمت المملكة قرض ( تمويل بنكي بدون فوائد ) وهذا القرض للمواطنين الذين يعملون ويريدون زيادة في دخلهم والتحسين من وضعهم المالي والمعيشي ولكل من يكون يمتهن أي مهنه أو حرفه ويريد الحصول على هذا التمويل كي يقوم يبدأ مشروع للمهنه التي يريدها ويحبها؛ ومع كل ذلك وفر أيضاً لعملاءه تمويل آخر وهو قرض السيارة الذي يصل المبلغ المالي الذي قام البنك بتحديده والذي يصل إلى مائة وخمسون (150) ألف ريال سعودي وهو ما يسمى بتمويل المركبات وقد حددت المملكة الفئات المستهدفة التي تستحق هذا القرض (منتج نفاد) قرض العمل الحر.ومن هذه الفئات المستهدفة التي تستحق هذا القرض مايلي:
- العاملين بالقطاع الخاص والعام.
- المواطن الذي لا يزيد الدخل الشهري له عن أربعة عشر (14) ألف ريال سعودي.
- المتعطلين عن العمل تحت سن الستين (60) عاماً.
- الذين يريدون العمل في النقل الاشتراكي.
كما ينقسم قرض العمل الحر الذي يوفره بنك التسليف (التنمية الاجتماعية) إلى نوعان وهما:
- تمويل عيني يصل الحد الأقصى له مائة وخمسون (150) ألف ريال سعودي.
- التمويل النقدي الحر الذي يصل المبلغ المالي المحدد له ستون (60) ألف ريال سعودي.
يوجد عدد من الشروط والمعايير المهمة التي يجب توافرها في المتقدم بطلب الحصول على قرض العمل الحر الذي يوفره بنك التسليف (التنمية الاجتماعية)؛ وتتمثل هذه الشروط في السطور التالية:
- يجب أن يكون المتقدم بالطلب يحمل الجنسية السُّعُودية.
- يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية.
- لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر (18) عاماً.
- إحضار وثيقة العمل الحر لإثبات المشروع أو الحرفة التي سيحصل على القرض من خلالها.
- لم يكن قد حصل على قرض سابق من هذا البنك.
- إذا كان قد حصل على قرض سابق من هذا البنك يجب أن يكون قد تم تسديده بالكامل.
- لا يزيد الدخل الشهري له عن أربعة عشر (14) ألف ريال سعودي.
- لا يزيد التعثر في الفحص الائتماني عن ثلاثون (30) ألف ريال سعودي.
- يشترط عليه أن تكون فترة السداد أربعون (40) شهراً وفي أحيان أخرى يكون ستون (60) شهراً وذلك في حالة القرض العيني.
تتميز وثيقة العمل الحر بأنها لها عدة فوائد قد تهم المواطن السعودي ولكن يوجد شروط ومعايير مهمه لكي يتمكن المواطن من الحصول على هذه الوثيقة وتتم عملية استخراج وثيقة العمل الحر بإتباع الخطوات التالية:
- الانتقال الى البوابة الإلكترونية لموقع free / anee التابع للوزارة.
- الضغط على أيقونة (سجل معانا).
- إدخال رقم الجوال الخاص بصاحب الطلب.
- إدخال كلمة مرور جديدة.
- اختيار أيقونة فئة العمل إذا كانت (النقل الموجه الحر؛ الخِدْمَات التخصصية)
- توثيق الحساب من خلال رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.
- تاريخ الميلاد بالتقويمين الهجري والميلادي.
- تسجيل رقم التأكيد الذي سيصلك على الرقم الذي قام المواطن بإدخاله على أبشر.
- تسجيل آخر شهادة حصل عليها.
- اختيار أيقونة العمل الحر بالمملكة.
- رفع مِلَفّ pdf الذي يحتوي على صور أو روابط لعملك في المجال المحدد.
- في حالة توفير كل هذه الطلبات ستصدر لصاحب الطلب على الفور شهادة العمل الحر.
- يمكن الحصول على هذه الشهادة من خلال حساب صاحب الطلب على freelancing
- وذلك يمكن المواطن من الحصول على قرض نفاد من بنك التسليف (التنمية الاجتماعية أو من بنك أهل).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط استخراج قرض العمل الحر 1443 بالتفصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.