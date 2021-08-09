شروط استخراج قرض العمل الحر 1443 بالتفصيل ؛ من الواجب على كل مواطن يريد الحصول على قرض العمل الحر من بنك (التنمية الاجتماعية) أو بنك التسليف أن يكون متوفر فيه جميع الشروط والأحكام المهمة التي وضعها البنك وذلك لمن يريد الدخول في عالم رجال الأعمال وهذا القرض متاح لعدد من الفئات من المواطنين السعوديين المقيمين بها من القطاعين العام والخاص وأيضا النساء والشباب المتعطل عن العمل؛ وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح شروط استخراج قرض العمل الحر علي موقع ثقفني.

قرض العمل الحر من بنك التسليف

حرصت المملكة العربية السُّعُودية على تقديم العديد من القروض المهمة التي يحتاج إليها المواطن السعودي ومن هذه القروض قدمت المملكة قرض ( تمويل بنكي بدون فوائد ) وهذا القرض للمواطنين الذين يعملون ويريدون زيادة في دخلهم والتحسين من وضعهم المالي والمعيشي ولكل من يكون يمتهن أي مهنه أو حرفه ويريد الحصول على هذا التمويل كي يقوم يبدأ مشروع للمهنه التي يريدها ويحبها؛ ومع كل ذلك وفر أيضاً لعملاءه تمويل آخر وهو قرض السيارة الذي يصل المبلغ المالي الذي قام البنك بتحديده والذي يصل إلى مائة وخمسون (150) ألف ريال سعودي وهو ما يسمى بتمويل المركبات وقد حددت المملكة الفئات المستهدفة التي تستحق هذا القرض (منتج نفاد) قرض العمل الحر.

العاملين بالقطاع الخاص والعام.

المواطن الذي لا يزيد الدخل الشهري له عن أربعة عشر (14) ألف ريال سعودي.

المتعطلين عن العمل تحت سن الستين (60) عاماً.

الذين يريدون العمل في النقل الاشتراكي.

ومن هذه الفئات المستهدفة التي تستحق هذا القرض مايلي:

كما ينقسم قرض العمل الحر الذي يوفره بنك التسليف (التنمية الاجتماعية) إلى نوعان وهما:

تمويل عيني يصل الحد الأقصى له مائة وخمسون (150) ألف ريال سعودي.

التمويل النقدي الحر الذي يصل المبلغ المالي المحدد له ستون (60) ألف ريال سعودي.

شروط استخراج قرض العمل الحر

يوجد عدد من الشروط والمعايير المهمة التي يجب توافرها في المتقدم بطلب الحصول على قرض العمل الحر الذي يوفره بنك التسليف (التنمية الاجتماعية)؛ وتتمثل هذه الشروط في السطور التالية:

يجب أن يكون المتقدم بالطلب يحمل الجنسية السُّعُودية.

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية.

لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر (18) عاماً.

إحضار وثيقة العمل الحر لإثبات المشروع أو الحرفة التي سيحصل على القرض من خلالها.

لم يكن قد حصل على قرض سابق من هذا البنك.

إذا كان قد حصل على قرض سابق من هذا البنك يجب أن يكون قد تم تسديده بالكامل.

لا يزيد الدخل الشهري له عن أربعة عشر (14) ألف ريال سعودي.

لا يزيد التعثر في الفحص الائتماني عن ثلاثون (30) ألف ريال سعودي.

يشترط عليه أن تكون فترة السداد أربعون (40) شهراً وفي أحيان أخرى يكون ستون (60) شهراً وذلك في حالة القرض العيني.

شروط وثيقة العمل الحر

تتميز وثيقة العمل الحر بأنها لها عدة فوائد قد تهم المواطن السعودي ولكن يوجد شروط ومعايير مهمه لكي يتمكن المواطن من الحصول على هذه الوثيقة وتتم عملية استخراج وثيقة العمل الحر بإتباع الخطوات التالية: