بريطانيا تسجل 25161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أسبوع

أبلغت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن 25161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يظهر ارتفاعا بعدد الحالات المسجلة بين 3 أغسطس و9 أغسطس بلغ 5.2٪ مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

بريطانيا تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا بلغ 5% خلال أسبوعبريطانيا تسجل 27429 إصابة جديدة بكوفيد-19 و39 وفاة

كما سجلت بريطانيا 37 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا، مما رفع الزيادة التي استمرت سبعة أيام إلى 14.8٪.

هذا وتلقى ما مجموعه 47.06 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول 8 أغسطس، وتلقى 39.55 مليون شخص جرعتي اللقاح.