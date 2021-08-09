الكوليرا تودي بحياة 12 شخصا في النيجر 

قال وزير الصحة في النيجر، اليوم الاثنين، إن تفشيا لوباء الكوليرا في جنوب البلاد أودى بحياة 12 شخصا وأصاب 201 في ثلاث مناطق، حيث ساهمت الأمطار الغزيرة في زيادة انتشار المرض.
وقال وزير الصحة إيدي إلياسو مايناسارا في بيان: "معظم الحالات مرتبطة بوباء منتشر منذ عدة أشهر في المناطق الحدودية حيث يوجد اختلاط كبير بين السكان العابرين للحدود".
وأضاف أن التفشي السابق للكوليرا في النيجر حدث في المناطق نفسها عام 2018.
وتواجه أيضا نيجيريا، جارة النيجر الجنوبية، تفشيا للكوليرا راح ضحيته 653 على الأقل منذ مارس في 22 من ولاياتها البالغ عددها 36.
وتعتقد السلطات في النيجر بأن ثمة ارتباطا بين حالات انتشار المرض في البلدين.
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