حملها وزير الخارجية.. قيس سعيد يتسلم رسالة دعم من العاهل البحرينى

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وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع فيسبوك "توجه الرئيس التونسى بجزيل الشكر لمملكة البحرين، قيادة وشعبا، على وقوفها مع تونس وتضامنها معها فى هذا الظرف التاريخى الذى تمر به".
وأكد قيس سعيد على أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى وضع حد للعبث بالدولة ومقدراتها، وتحمل المسؤولية لا سيما وأنه لم يعد بالإمكان أن تتواصل الأوضاع على ما كانت عليه.
وأعرب وزير الخارجية البحرينى عن وقوف بلاده، قيادة وشعبا، إلى جانب تونس ومساندتها لقرارات رئيس الجمهورية وثقتها فى قدرته على قيادة تونس بحكمة وكفاءة واتخاذ القرارات المناسبة لفائدة الشعب التونسى لتجاوز هذه الفترة الصعبة.
كما أفاد بأن البحرين تعتبر ما حدث فى تونس أمرا سياديا لا يحق لأى جهة التدخل فيه، وتدعو المجموعة الدولية إلى مواصلة دعم تونس والتضامن معها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التى تواجهها.
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