حفتر: وجهنا ضربات قاسية للإرهاب فى ليبيا وتصدينا للتيارات المتطرفة

جدة - نرمين السيد - وأضاف حفتر فى كلمة له بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبى أن الجيش الليبى لن يخضع لأى سلطة، مشددا على أن النصر الذى حققه الجيش الليبى بفضل دعم الشعب، حسبا نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وتابع قائد الجيش الليبى "نمد أيدينا للسلام بكل شجاعة وثقة من أجل المصلحة العليا للبلاد.. ومستعدون للعمل مع أى جهة تعمل من أجل تحقيق المصالحة فى ليبيا".