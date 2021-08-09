العراق: مقتل ناقل الانتحاريين شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، فإن "العملية تمت بعد نصب كمين محكم من قبل الأمن الوطنى والفرقة السادسة"، مشيرةً إلى أن "الإرهابى عمر جواد المشهدانى كان مسؤولاً عن نقل انتحارى إلى سوق الوحيلات".

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